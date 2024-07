Cole Palmer no está presente en el partido amistoso entre América y Chelsea.

A pesar de no tener el mejor de los presentes, Chelsea no deja de ser uno de los grandes que tiene el futbol de Inglaterra. Es por eso que el juego amistoso de este miércoles ante América representa un gran desafío para los de Jardine. Sin embargo, el conjunto inglés no tendrá a una de sus figuras: Cole Palmer.

ver también ¿Dónde están jugando HOY América vs. Chelsea por un amistoso internacional?

Durante la última temporada, el ex Manchester City fue la gran figura de los Blues. A pesar de ello, el equipo de Londres terminó teniendo un desempeño muy por debajo de lo esperado en la reciente Premier League. No obstante, lo cierto es que Palmer se convirtió en uno de los mejores de la liga.

¿Por qué no juega Cole Palmer el amistoso América vs. Chelsea?

La buena noticia para América es que Cole Palmer no estará presente en el amistoso de este miércoles. Eso se debe a que, debido a su participación en la reciente Eurocopa 2024, el futbolista recibió unas merecidas vacaciones, por lo que no empezó la pretemporada con el resto del equipo.

Cole Palmer no estará presente en el juego frente a América (IMAGO)

De esta forma, Palmer se encuentra trabajando apartado de la plantilla general de Enzo Maresca en Estados Unidos. Es por eso que la gran figura de Chelsea durante la última Premier League no forma parte de la delegación ‘blue’ para el amistoso de este miércoles frente a América.

ver también ¿América vs. Chelsea va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO en México el amistoso

¿Cómo llega Chelsea al juego frente a América?

A pesar de haber tenido un cierre de Premier League con cinco victorias consecutivas, Chelsea no atraviesa un buen momento. Tal es así que en la actual pretemporada igualó a dos frente a Wrexham de la tercera división inglesa, y perdió 4 a 1 en otro amistoso frente a Celtic.

Publicidad