El 2024 llega a su fin y el tricampeón del futbol mexicano ya se rearma pensando en ir por el tetracampeonato, algo que consiguió en la Era Amateur, hace casi 100 años, entre 1925 y 1928. Por esa razón, el club quiere seguir batiendo sus propios récords y confirmar su grandeza en México.

Sin embargo, para poder ir por los grandes objetivos, donde además del cuarto torneo al hilo también está el objetivo de ir por la Concachampions, necesitan a su capitán del barco. América no es campeón de este torneo internacional desde 2016, cuando vencieron a Tigres en la Final.

Pese a ello, el club podría correr el riesgo de perder a su capitán, a André Jardine. Y es que Santiago Baños, presidente deportivo de la institución azulcrema, reveló un detalle que puede decretar la salida del DT si un equipo internacional o una selección lo vienen a buscar.

Así lo manifestó en diálogo con Mediotiempo: “El contrato está muy claro, él puede salir a las diferentes ligas de Europa o Sudamérica, o incluso selecciones, pero hay una cláusula de rescisión y en eso el América no tiene ni voz ni voto, por eso se establecen esas cláusulas, por si alguna selección o equipo quieren a André”.

Y agregó: “Esperemos que (André Jardine) esté aquí mucho tiempo y que nos ayude a conseguir más títulos”. Para traer tranquilidad, aclaró: “Hoy estamos muy felices con André. No ha habido algún acercamiento hacia nosotros por él, de ningún club o selección“.

¿André Jardine puede ser DT de la Selección Brasileña?

Ante la consulta de un posible interés de la Selección Brasileña, Baños contestó: “Creo que lo están volteando a ver en ligas más importantes e incluso me atrevería a decir que seguramente ha levantado miradas en cuanto a la selección de Brasil, pero eso a mí no me corresponde decirlo”.