El mensaje de Travis Kelce sobre su retiro que preocupa a Mahomes: “La cuestión es si estoy motivado o no”

Cuando parecía que un tercer título consecutivo en el Super Bowl estaba al alcance de Kansas City Chiefs, llegó una dura derrota contra Philadelphia Eagles. La caída en el Súper Tazón 59 podría traer como consecuencia el retiro de Travis Kelce y ya hay un nuevo mensaje al respecto.

Publicidad

Publicidad

¡Se preocupa Patrick Mahomes! El esfuerzo físico que significa jugar en la NFL le está empezando a pasar factura al ala cerrada de los Chiefs. Kelce bajó sus números de manera sustancial en la temporada 2024 con 97 recepciones para 823 yardas y tres touchdowns. Uno de los motivos lo iba a confesar tras la derrota en el Super Bowl LIX.

“Sé que todo el mundo quiere saber si jugaré el año que viene y ahora mismo estoy dejando todo para el futuro. Estoy pateando todas las latas que puedo en el futuro. No estoy tomando ninguna decisión loca. He tenido suerte durante los últimos cinco o seis años, he jugado más fútbol que nadie. Es por la gente que está en ese edificio (de prácticas de los Chiefs). El hecho de que sigamos yendo a estos campeonatos de la AFC y estos Super Bowls significa que estoy jugando tres juegos más que todos los demás en toda la liga. Eso supone mucho desgaste para tu cuerpo y mucho tiempo invertido en la construcción, concentrándote en tu oficio, concentrándote en la tarea que tienes entre manos y en cada desafío que te propones”, empezó diciendo Travis Kelce en el podcast ‘New Heights‘ (Nuevas Alturas).

Philadelphia Eagles dominó de principio a fin el Super Bowl 2025 y logró una contundente victoria por 40 a 22 puntos. Kelce terminó con tan solo cuatro recepciones para 39 yardas y ningún touchdown, así que fue inevitable que la palabra retiro apareciera en su horizonte. El ala cerrada volvió a hablar del tema y preocupó Patrick Mahomes en 3, 2, 1…

Publicidad

Publicidad

Travis Kelce preocupa a Mahomes con un nuevo mensaje sobre su retiro

Travis Kelce en el Super Bowl LIX. (Foto: Getty Images)

“Me tomaré un tiempo para resolverlo. Y creo que se lo debo a mis compañeros de equipo, si vuelvo será una decisión sincera y no lo voy a tomar a medias, y estoy totalmente aquí para apoyarlos. Creo que puedo jugar, la cuestión es si estoy motivado o no o si es la mejor decisión para mí como hombre, como ser humano, como persona asumir toda esa responsabilidad”, afirmó Travis Kelce sobre su posible retiro en el podcast ‘New Heights‘.

ver también Noticias de los Chiefs: Mahomes, Kelce y Reid reciben un claro mensaje de Worthy tras la derrota del Super Bowl

Esto dijo Patrick Mahomes sobre el posible retiro de Travis Kelce de la NFL

Apenas estaba procesando el duro golpe de la derrota del Super Bowl LIX, pero eso no le impidió dar una firme opinión sobre el posible retiro de su compañero estelar en Kansas City Chiefs. “Dejaré que Travis tome esa decisión por su cuenta. Ha dado mucho a este equipo y a la NFL y ha sido un gran placer no sólo para mí trabajar con él, sino también para la gente que lo ve. Sabe que todavía le queda mucho fútbol por delante. Se nota. Siempre hace jugadas en los momentos más importantes”, dijo Patrick Mahomes sobre Kelce.

Publicidad

Publicidad