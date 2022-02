Luego de un par de días de espera desde el inicio del Mundial de Clubes, Rayados finalmente saldrá al Estadio Al-Nahyan para tener su debut en los cuartos de final. El rival por vencer será el Al-Ahly, un equipo que tiene historial negativo ante los de Nuevo León en este certamen, con dos derrotas en 2012 y 2013.

No obstante, la historia no parece importarle mucho a Javier Aguirre, que este viernes en la conferencia de prensa exhibió respeto a los egipcios, que tendrán doce jugadores menos entre lesionados, casos de Coronavirus (COVID-19) y convocados a la Selección de Egipto. Por tal motivo, pondrá lo mejor que tiene a su disposición para llevarse la victoria y avanzar a semifinales.

El partido comenzará en unos minutos, más exactamente a las 10:30 a.m. de CDMX y el entrenador ya ha revelado quiénes estarán en el once inicial del Monterrey. A pesar de recién haber vuelto de las Eliminatorias Sudamericanas, el argentino Esteban Andrada se hará cargo del arco, posiblemente porque tuvo muchos entrenamientos, pero no fue tenido en cuenta por Lionel Scaloni en la Albiceleste.

Con una formación de 4-5-2, en la defensa, Héctor Moreno y Celso Ortiz se situarán frente al guardameta como sus principales escudos, mientras que Sebastián Vegas y Erick Aguirre irán por los costados. Luis Romo y Matías Kranevitter harán de pivotes con Maximiliano Meza, Alfonso González y Rodolfo Pizarro completando la línea de cinco en el mediocampo. El referente de ataque será Rogelio Funes Mori.

Hay que recordar que La Pandilla cedió diez jugadores a sus selecciones para las Eliminatorias, por lo que no todos estarán en condiciones de jugar o, por lo menos, no de hacerlo desde el principio. También hay que resaltar la baja de César Montes por Coronavirus (COVID-19) y Duván Vergara por lesión.