Por la jornada 4 del Apertura 2024 de la Liga MX, Monterrey venció 2-1 de local al Querétaro y quedó tercero en la tabla de posiciones con 9 puntos, apenas uno por de debajo de los líderes Cruz Azul y Tigres. Por el lado de los Gallos es todo lo contrario ya que es el único equipo sin unidades en el torneo.

Cuando transcurría el minuto 58′, Mauro Gerk le dio ingreso a volante de 21 años Víctor López y a los 88’ le hizo un golazo a Rayados. El canterano de Monterrey, que fue enviado a préstamo a los Gallos, puso en aprietos a su ex equipo, ya que con el descuente el local fue con todo por la igualdad.

Lejos de festejar el gran gol que convirtió, el Chespi no lo hizo, prácticamente pidió ‘perdón’ al juntar sus manos en señal de respeto en el Gigante de Acero. A las claras queda del respeto y cariño que le tiene al club de donde surgió y le permitió ser jugador profesional.

En conferencia de prensa, Gerk se refirió al joven futbolista y se deshizo en elogios: “Chespi es de los jugadores con poco tiempo, sabemos de su calidad, suma minutos de menores y en lo que entró lo hizo muy bien, esperemos que pueda seguir progresando”. Y agregó: “Ojalá que nos pueda seguir dando más goles y muchas alegrías, la verdad que Monterrey nos prestó a un jugador bárbaro”.

Además del DT de Querétaro, Fernando Ortiz, entrenador de Rayados, también se refirió al volante: “Lo felicito por el gol que convirtió, no me sorprende nada de sus condiciones. Necesitaba tener minutos y me pone feliz por él”. De seguir con este nivel, no habrá dudas que tendrá revancha en la entidad regiomontana.

¿Hasta cuándo está a préstamo el Chespi en Querétaro?

Cabe recordar que el jugador salió a préstamo desde Monterrey en este mercado de pases con el objetivo que sume minutos. El club decidió cederlo a los Gallos hasta junio del 2025, es decir, la temporada completa con el objetivo que sume minutos y no quedar inactivo en Rayados por la falta de espacio en el equipo titular.

