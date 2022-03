Con una racha de tres derrotas consecutivas en partidos contra Estados Unidos, el director técnico Gerardo el Tata Martino tendrá este jueves uno de los compromisos más importantes de su gestión como al mando de la selección mexicana en la jornada número 12 del octagonal de la Concacaf clasificatorio para la Copa del Mundo Qatar 2022.

En conferencia de prensa, Gerardo el Tata Martino apuntó que este nuevo partido contra Estados Unidos "probablemente sí" sea uno de sus partidos más importantes con México y apuntó que "ante Panamá, el pasado, era muy importante, sobre todo porque era el último combo de tres partidos, teníamos una necesidad imperiosa de ganarlo, me parece que ha sido el partido más importante de nuestra gestión. Creo que éste, si bien tiene un componente similar, también hay una salvedad que restan dos partidos detrás del mismo, pero sí creo que tanto aquel, como éste, son partidos que, por lo menos nosotros, los tratamos con los jugadores como partidos que puedan valer un Mundial".

Respecto a la derrota sufrida ante Estados Unidos en la final de la Liga de Naciones, Gerardo el Tata Martino consideró que no fueron los resultados que México merecía: "En algunos casos los resultados no coincidieron con el rendimiento. El 3-2 de la primera Final nosotros manejamos la mitad de la cancha y debimos ganar, pero en el 2-0 de la eliminatoria ellos nos superaron".

Asimismo, el Tata Martino consideró vital ganar este partido. "Llego de la misma manera que cada uno de los integrantes de este plantel, llámese jugadores, cuerpo técnico, con la plena consciencia que tenemos nueve puntos por delante que pueden significar la clasificación a Qatar. No hay otra cosa que distraiga mi atención que no sea el partido de mañana, sabiendo la importancia que tiene, por muchas circunstancias, especialmente porque si nosotros logramos un triunfo mañana nos acercaría a una Copa del Mundo".

Afición en el estadio Azteca

Ante el regreso multitudinario de los aficionados al estadio Azteca, Gerardo el Tata Matino apuntó que “siempre digo que me gustaría verlo repleto de gente alentando a su Selección y por nuestro lado hacer nuestra labor de entusiasmar a la gente con nuestro rendimiento y buen resultado" y en relación a cómo hacer valer la condición de local señaló que “se hace pesar jugando bien al futbol, como nosotros lo intentamos practicar de la misma manera de local que de visitante, jugando bien al futbol y ganar siendo superior al rival. No manejo otras situaciones que no sean tratar de hacer nuestro trabajo, imponer nuestra idea y ser superior al rival, son situaciones que yo puedo manejar".