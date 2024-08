El Mundial de Qatar 2022 quedó recordado en la historia por uno de los más flojos de la Selección Mexicana. Es que el equipo nacional quedó eliminado en la Fase de Grupos luego de 8 ediciones al hilo metiéndose en la siguiente fase. Argentina 1978 había sido la última vez que la Tri se quedaba afuera en la primera ronda.

La Tri se midió con Polonia, Argentina y Arabia Saudita. Tras empatar con los europeos en la primera jornada, tenía la chance de encaminar la clasificación si le ganaba a la Albiceleste en la segunda. Sin embargo, cayó sin atenuantes y luego no pudo clasificar cuando enfrentó a los árabes.

La herida parece no haber cerrado en México, ya que durante una reciente participación en La Última Palabra, el invitado Miguel Herrera recordó el papel de Gerardo Martino en el Mundial, donde, de acuerdo con el Piojo, el argentino decidió ‘entregar’ el juego contra Argentina al utilizar un esquema y jugadores que no debieron jugar el encuentro.

El Piojo dirigió a la Tri en Brasil 2014. [Foto IMAGO]

Y así lo expresó: “Obviamente (Martino) salió dolido del futbol mexicano porque todos estamos muy molestos por cómo entregó el partido contra Argentina“. Y agregó: “Un partido contra Argentina, que venía golpeado de haber perdido con Arabia Saudita, le empatas el partido y queda eliminado”.

Además, ahondó en cuestiones tácticas del compromiso: “Me parece que salió con un esquema y jugadores que ese partido no lo tenían que jugar“. “Sacas al mejor contención que tienes como para pensar y decirle ‘a ver, enfrente tenemos al mejor jugador del mundo, me tocó dirigirlo, lo conozco. Hay que pegársele, que no juegue, porque si juega él nos van a ganar’”, enfatizó con cierto fastidio.

¿Dónde está dirigiendo el Piojo Herrera?

Quien supo se entrenador de México en el Mundial de Brasil 2014, se encuentra en estos momentos sin equipo luego de dirigir a Tijuana hasta abril de este año. Tras 47 partidos dirigidos, el Piojo dejó a Xolos con apenas el 30,5% de efectividad.