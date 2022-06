Gianni Infantino no descarta que México pueda recibir la Gran Final del Mundial de 2026

Tras darse a conocer las sedes para la Copa del Mundo en 2026, el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que México tiene la posibilidad de albergar la Final de esta justa mundialista, y con ello viviría la tercera en su historia. Pero no todo es miel sobre hojuelas pues estaría disputando esta posibilidad con las otras 15 ciudades que fueron elegidas para albergar este Mundial.

“Se disputarán algunos partidos en el Estadio Azteca, con eso se puede ir tranquilo, en cuanto en donde se disputarán los partidos inaugurales, habrá tres, es verdad, así como el estadio en donde se disputará la final todavía se analiza. Tomaremos una decisión a su debido tiempo”, comentó Infantino, titular de la FIFA en conferencia de prensa, en donde reveló que la Final se había planteado para que se disputara en Nueva York.

Pero tras ser anunciadas las 16 sedes, Infantino decidió revelar que no se ha tomado una decisión final y por ello deja abierta la posibilidad que la final se juegue en México: “Nueva York es una de las candidatas, junto a otras 15 ciudades, si no estuviera en Nueva York, diría lo mismo. Es un problema tener demasiadas opciones, todas ellas lujosas. Hay muchos criterios que se deben tomar en cuenta, las condiciones climáticas, el aforo, la capacidad de las ciudades, la cooperación de gobierno, esto vale para Estados Unidos y para los tres países, tienen comunidades muy grandes, cualquier sede será lo mejor”.

Mientras que Víctor Montiagliani, Presidente de la CONCACAF, coincidió con Infantino y agregó que influirá los tiempos de viaje entre una sede y otra: “Todavía no hemos empezado ese proceso. Hemos trabajado cuatro años en visitas a Estadios. No se trata sólo de la final, sino el juego inaugural y otros juegos importantes. Mucho dependerá del aforo, en primer lugar, pero nos tenemos que fijar en cómo transcurra el torneo, los traslados, o si un equipo ha jugado una semifinal y tiene que subirse a un avión para viajar cinco horas, no tiene sentido, hay muchas variables, pero nos queda mucho tiempo para ese proceso”.