En el Estadio Universitario, Pumas se impuso como local tras vencer a Saprissa por 6-3 en el global por los octavos de final de la Concachampions. Raúl Ortiz y Juan Ignacio Dinenno anotaron los goles de los Felinos, mientras que Bolaños descontó para la visita.

Sin duda la ida fue un gran partido en la que los mexicanos merecieron ganar, pero, a pesar haber logrado muchas jugadas de gol, terminaron igualando 2-2. Por otro lado, en la noche de hoy los Universitarios dominaron con mayor claridad el encuentro, generaron peligro, pero los errores defensivos le hicieron sufrir más de la cuenta.

El inicio del encuentro tuvo a Julio González con mucho trabajo debido a que Saprissa inclina la cancha y rematada dos tiros que pudieron haber roto rápidamente el marcado. Sin embargo, a los 12 minutos Raúl Ortiz apareció en un tiro de esquina para cabecear y anotar el 1-0 parcial.

Ya en la segunda mitad, los Morados, perdidos por perdidos, fueron en busca de la igualdad y se llevaron un premio ya que Bolaños descontó en el marcador global tras anotar el 1-1. A pesar de esto, los Universitarios contralaron las acciones, por lo que el equipo costarricense no logró encontrar al menos el empate global, especialmente tras el 2-1 y 3-1 de Juan Ignacio Dinenno. A su vez, José Rogério apareció en el tiempo extra por marcar el 4-1 final.

¿Cuándo vuelve a jugar Pumas UNAM?

De esta manera, Pumas avanza a los cuartos de final, tras derrotar a Saprissa por 6-3 en el global, por lo que enfrentará al ganador de New England Revolution vs. Cavaly As. Los encuentros se llevarán entre el ocho y 17 de marzo.