Para las Águilas ya se volvió una sana costumbre: por tercer torneo local al hilo, el América de André Jardine se quedó con el título de la Liga MX. En esta oportunidad, derrotaron en la final a los Rayados de Monterrey, consagrándose en la casa del oponente de turno al quedarse con el global de la serie.

Como suele suceder cada vez que hay un campeón, los equipos del futbol mexicano se han expresado en sus redes sociales felicitando al ganador del campeonato, en este caso nuevamente el América. La gran mayoría de los clubes del certamen enviaron sus saludos, pero no todos aceptaron hacerlo.

Precisamente, fueron cuatro las instituciones que no le escribieron un mensaje al club azulcrema por el título del Apertura 2024. Todas y cada una de ellas, si bien públicamente no lo han manifestado, tienen sus motivos para no haber congratulado al equipo de Jardine por el tricampeonato conseguido.

Publicidad

Publicidad

El primer caso es el de las Chivas de Guadalajara, el archirrival de las ‘Águilas’ con el que habitualmente disputa el Clásico Nacional, el enfrentamiento más histórico del futbol mexicano. El ‘Rebaño Sagrado’ no se refirió a la coronación del América y los aficionados del campeón se lo hicieron saber en los comentarios de sus posteos.

El segundo en cuestión es Cruz Azul, oponente del América en el Clásico Joven, una de las rivalidades emergentes más recientes, y que en los últimos tiempos se ha convertido más en una enemistad, por las polémicas generadas en la final del Clausura pasado y también, con algunas jugadas en la semifinal de este Apertura.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Pueden ser tetracampeones? André Jardine responde y hace reír a todos tras el título del América

El tercer apuntado es Pumas UNAM, el último gran contrincante del conjunto azulcrema, con el cual suele chocar en el Clásico Capitalino. Si bien últimamente los cruces entre ambos clubes no se han dado en un marco hostil, la relación entre sus fanáticos históricamente no es la mejor de todas.

Por último, otra institución que no ha felicitado al ganador del torneo fue el Toluca, que tiene la herida aún caliente de la eliminación sufrida en cuartos de final de la última Liguilla, y que ya había decidido no prestarle su estadio al América cuando lo necesitó para los partidos decisivos de la fiesta grande del futbol mexicano. Todos estos clubes optaron por usar sus redes para publicar el cronograma de partidos del Clausura 2025, y no dieron lugar a publicaciones sobre el título de las Águilas.