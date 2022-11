Se viene el desarrollo de una nueva edición del certamen más importante de clubes en lo que refiere al Centro, Norteamérica y El Caribe como lo es la Concachampions 2023. 16 equipos van a buscar consagrar al nuevo campeón en una competición que finalizará su actual formato de rondas eliminatorias, desde octavos de final hasta llegar a la final, todas en formato ida y vuelta.

Hay que mencionar el hecho de que Seattle Sounders no solamente es el último campeón del mismo, sino que el cuadro de Estados Unidos no pudo clasificarse a la siguiente edición. Recordemos que en la MLS son otras las reglas de clasificación y los "Rave Green" no pudieron consagrarse en ninguna de las competiciones en juego.

Nos metemos de lleno en lo que refiere a la primera instancia de competición, ya que el correspondiente sorteo se llevó a cabo y arrojó unos interesantes cruces que al correr del mismo serán más que apasionantes. Es por ese motivo que te invitamos a conocer cuándo se jugarán los juegos de ida y vuelta de los octavos de final en la Concachampions.

¿Cuándo se juegan los octavos de final de la Concachampions?

Los encuentros de IDA en los octavos de final de la Concachampions van a estar llevándose a cabo entre los días 7 y 9 de marzo. Mientras que la VUELTA contará con sus disputas entre el 14 y 16 de dicho mes.

¿Cómo quedaron los cruces de la Concachampions?