Javier Hernández calentó el post-partido de la serie que terminó con la clasificación del Club América a cuartos de final de la Concachampions, con un fuerte testimonio donde buscó ‘sacar chapa’ por la victoria de las Chivas en Ciudad de México.

En zona mixta, ‘Chicharito’ destacó la capacidad del ‘Rebaño’ para vencer a un rival que casi no había perdido en el 2024, pero lo hizo con un cierto tono de ironía. “Había escuchado tanto que era un equipo invencible, vinimos a su casa, con su cuadro titular y les ganamos 3-2”, afirmó el delantero en conversación con los reporteros presentes.

Haciendo énfasis en su concepción del encuentro, le dejó un mensaje a los aficionados. “A mis Chivahermanos no les va a gustar esto, pero hay formas de perder también, y perdimos ganándole al América en el Azteca”, sentenció el atacante, que ingresó a los 25 minutos del segundo tiempo con el marcador ya 3-2.

Ante los cuestionamientos de la prensa sobre el ‘haber quedado fuera’, Hernández mantuvo su postura por la victoria conseguida, ante un equipo que sólo había sufrida una derrota en el año (ante Pachuca). “Se le ganó al América en el Azteca, no se pudo clasificar, era muy difícil pero lo intentamos y estuvimos cerca; ganamos el partido, no se ganó la eliminatoria porque esto era de 180 minutos y nosotros regalamos muchos minutos en nuestra casa”, explicó refiriéndose al 0-3 del duelo de ida en el Estadio Akron.

El artillero de pasado en la Selección Mexicana recordó lo reiterado en numerosas ocasiones en los medios y apuntó contra los que no confiaban en las Chivas. “La eliminatoria no, pero el partido se gana; contra un equipo que mucha gente lo punea como ‘invencible’, le vinimos a ganar en su casa 3-2”, volvió a remarcar el experimentado futbolista.

Por otra parte, Chicharito no escondió sus sentimientos más profundos y reconoció que no le gustó haber quedado fuera de la competencia de CONCACAF. “¿Duele perder la eliminatoria? Sí, porque Chivas siempre tiene que buscar títulos en cualquier competición, pero esto nos vuelve a dar mucha confianza y estamos muy tranquilos”, aseguró el goleador surgido de las divisiones juveniles del Rebaño.

Javier Hernández se expresó también en torno al siguiente desafío de los rojiblancos, que será nuevamente ante el América pero por Liga MX. “Esto nos da confianza para el próximo partido que es contra ellos; nos vamos a volver a ver las caras este sábado, en nuestra casa, en nuestro estadio, en nuestra ciudad, queremos hacerlo valer para llevarnos los 3 puntos“, agregó el flamante fichaje de las Chivas en el último mercado de pases.

Por último, el atacante realizó una reflexión sobre el presente del Rebaño y lo que habían sido las últimas caídas consecutivas. “Fueron 3 derrotas y contra equipos de arriba de la tabla, no 6, 8 o 10; fueron 3 partidos, por eso hemos mantenido la calma. No nos sentíamos los más chingones cuando estaban hablando de todo eso ni en estos tres partidos perdimos la confianza; no nos creímos después de esos 3 partidos que estábamos en la lona y que Chivas no servía para nada, ni tampoco ahorita por más que perdimos la eliminatoria”, concluyó ‘Chicharito’ en su testimonio tras vencer a las Águilas en CDMX.