Fernando Ortiz expresó su deseo a horas del Rayados vs. Columbus Crew: "Muero por la final"

Rayados está preparado para enfrentar a Columbus Crew este miércoles a las 18:15hs por la ida de la semifinal de la Concachampions. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Lower.com Field.

Luego de la derrota por 2-0 del sábado pasado ante Club León por la jornada 16 de la Liga MX, el equipo de Fernando Ortiz buscará un nuevo triunfo en la Concachampions, certamen en el que ganó los seis partidos que disputó en el año.

Las declaraciones de Fernando Ortiz en la previa del Rayados vs. Columbus Crew

En la conferencia de prensa previa al partido de Rayados, Fernando Ortiz habló sobre su maldición en las finales ya que aún no pudo disputar ninguna tanto con América o Monterrey.

“En lo personal, me muero por jugar una Final, no lo voy a negar. Si bien se me ha negado en muchísimas ocasiones en este y otro club, tengo muchas ganas de finalmente llegar a una”, expresó el DT de Rayados.

Por otro lado, Fernando Ortiz fue criticado por haber rotado al equipo ante León y se expresó sobre eso: “Son decisiones que tomo. Consideré que había una rotación, eso no quiere decir que por eso nos fue mal en la Liga MX. Son decisiones que toma uno en el momento para lo mejor”.

“Autocritica hay. Uno se pone a analizar de los últimos partidos que hemos jugado y no es lo ideal, no es lo que venía mostrando Monterrey en la Liga MX. Uno hace esa autocrítica y trata de bajarle a los jugadores por dónde es y no es. Sabemos que vienen semanas críticas, toca corregir, trabajar y mejorar”, agregó el técnico de Rayados.

Por último, Fernando Ortiz analizó las fortalezas de Columbus Crew: “Sabemos que tienen un tridente que pasa un buen momento; los carrileros por afuera hacen diferencia con su velocidad y nosotros intentaremos hacer o nuestro a la idea de llevar a cabo una línea de cinco y sacar ventaja. Ojalá podamos sacar un buen resultado para finalizar en casa”.