Luego de una semana muy turbulenta por lo sucedido en el vestidor tras el juego de ida entre Inter Miami y Rayados de Monterrey, este miércoles tendrá lugar la revancha de los cuartos de final de la Concachampions 2024, pero en suelo mexicano.

En este sentido, en la antesala del encuentro se llevó a cabo la habitual rueda de prensa, donde las preguntas a Fernando Ortiz, entrenador del conjunto albiazul, apuntaron a Lionel Messi, su discusión en el pasillo del Chase Stadium y lo que espera del ’10’ en la vuelta.

Ante los cuestionamientos, el ‘Tano’ se mostró muy firme y no se guardó nada sobre su pensamiento y respecto a cómo prepara el cotejo. “Somos Monterrey, estamos en nuestra casa y con nuestra gente, que Messi se preocupe por nosotros”, disparó el DT, lanzando un ‘palito’ a su compatriota que visitará mañana el Estadio BBVA.

El estratega de los Rayados fue enfático en la postura respecto a Lionel y lo que él le ha transmitido a sus jugadores con vistas a este juego. “Este tipo de partidos contra el mejor del mundo es una satisfacción muy grande y un desafío para los chicos, pero una vez que inicia el partido el mejor del mundo pasa a ser un jugador más con respecto al respeto a tenerle”, señaló Ortiz con convicción durante la conferencia previa a la revancha.

El entrenador aseguró también que están preparados para defenderse del crack de Inter Miami y que afrontarán con seriedad esa prueba. “Es indescifrable lo que hace con la pelota, y el respeto es ante todo, pero dentro del campo vamos a hacer nuestro juego y tratar de cerrar la serie en casa”, afirmó el timonel que sueña con un lugar entre los cuatro mejores de la competencia continental.

Fernando Ortiz manifestó que conversó con sus futbolistas sobre lo ‘lindo’ de enfrentar a Messi pero que no deben desviarse del objetivo de la clasificación: “Si bien hay que disfrutar, nosotros queremos ganar; esa fue la intención en el primer partido y no va a cambiar ahora”.

Por último, el Tano se refirió al planteo que plasmará desde el comienzo y confirmó que no se confían y no especularán con el marcador favorable de la ida. “Monterrey nos va a cambiar y no vamos a pensar en la ventaja. No me gusta pensar en la ventaja deportiva, no soy de la ida de cuidar un resultado, al contrario. Vamos a ir a proponer en el lugar donde nos toque jugar, y ellos lo tienen bien clarito; desde el minuto cero Monterrey va a ir a buscar el resultado“, concluyó el entrenador. Se viene un partidazo en el BBVA.