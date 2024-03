Con la clasificación de New England Revolution de este jueves, se terminaron de confirmar todos los cruces de octavos de final de Concachampions. Es por eso que ahora, es momento de repasar el rival de cada equipo de la Liga MX y, además, ver con detalle las fechas de los cruces pensando en el armado del calendario.

Tan solo 16 equipos quedan en carrera en la Concacaf Champions Cup, y solo uno de ellos alzará el trofeo. Con la Primera Ronda ya finalizada, es momento de posar la mirada en lo que se viene, y ya están todos los enfrentamientos de la próxima fase totalmente confirmados.

Los cruces de octavos de final de la Concachampions

En lo que respecta a clubes mexicanos, habrá cinco representantes en los octavos de final. Por un lado estará Pachuca, quien tendrá que verse las caras frente a Philadelphia Union de la MLS. Por su parte, los Rayados de Monterrey se enfrentarán a Cincinnati, también de los Estados Unidos.

Mientras tanto, Tigres tendrá la tarea de jugar ante Orlando City, completando así un trío de duelos entre mexicanos y estadounidenses. Sin embargo, claro está que el encuentro más atractivo será el de Chivas frente al América.

Para completar el cuadro estarán los siguientes cruces: Herediano vs. Robinhood, New England Revolution vs. Alajuelense, Houston Dynamo vs. Columbus Crew y finalmente Nashville vs. Inter Miami de Lionel Messi.

Días y horarios de los juegos de octavos de final de la Concachampions

Además de la confirmación de todos los cruces, ya quedó totalmente definido el día y horario de cada uno de los juegos que tendrán los equipos de la Liga MX en estos octavos de final.

Philadelphia Union vs. Pachuca: martes 5/3, a las 17:00.

martes 5/3, a las 17:00. Pachuca vs. Philadelphia Union: martes 12/3, a las 18:15.

Orlando City vs. Tigres: martes 5/3, a las 19:00.

martes 5/3, a las 19:00. Tigres vs. Orlando City: martes 12/3, a las 20:30.

Chivas vs. América: miércoles 6/3, a las 21:00.

miércoles 6/3, a las 21:00. América vs. Chivas: miércoles 13/3, a las 20:30.

Cincinnati vs. Rayados: jueves 7/3, a las 18:00.

jueves 7/3, a las 18:00. Rayados vs. Cincinnati: jueves 14/3, a las 20:15.