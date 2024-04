Durante la última semana, la polémica se instaló en torno al Inter Miami vs. Rayados. Resulta que lo sucedido en la zona de vestuarios con Lionel Messi y compañía dio mucho de qué hablar, y hasta llevó a que el club mexicano hiciera un reclamo. Y luego del mismo, desde Concacaf decidieron sancionar al club de la MLS.

Si bien es cierto que el partido de ida fue apasionante, lo sucedido tras el mismo se llevó todas las miradas. Resulta que el astro argentino, los árbitros del encuentro, Fernando Ortiz y otros protagonistas formaron parte de una situación realmente controversial.

Tal es así que en las horas posteriores, desde Rayados mostraron todo su enojo con un reclamo contra Inter Miami, Lionel Messi y compañía. Y luego de varios días de analizar lo sucedido, desde Concacaf decidieron aplicar una sanción.

La sanción de Concacaf a Inter Miami tras el reclamo de Rayados

Mediante un comunicado publicado este miércoles 10 de abril, la Concacaf anunció que, tras haber revisado las evidencias, los reclamos y el informe arbitral, se decidió multar a Inter Miami con una cantidad de dinero, que no fue revelada, por falta de seguridad en el estadio.

Por su parte, se advierte al equipo de la MLS que en caso de suceder nuevos casos como el del miércoles pasado, podrían aplicarse sanciones más severas. Sin embargo, claro está que esta medida está muy alejada de lo que esperaban en Rayados.

Con su reclamo, el club de Monterrey no solo esperaba que haya una sanción para con Inter Miami, sino que también para con Lionel Messi. No obstante, el astro argentino no recibió ningún castigo por lo sucedido, al igual que los demás participantes de la pelea tras el juego de ida.