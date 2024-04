El ex jugador que cree que Rayados se equivocó al hacer enojar a Messi: "Crearon un monstruo"

Luego de no poder jugar en la ida por estar recién recuperado de la lesión, Lionel Messi estará presente en el Gigante de Acero para enfrentar a Rayados en la vuelta por los cuartos de final de la Concachampions.

Inter Miami necesitará de su capitán para intentar remontar el 1-2 recibido en el primer partido y el equipo de Gerardo Martino deberá convertir al menos dos goles para tener chances.

Además, se espera que Messi juegue con sed de revancha debido a las declaraciones previas de Fernando Ortiz, donde dijo que al negocio le conviene que clasifique el argentino, y al audio filtrado de Nico Sánchez donde revela la pelea del campeón del mundo con miembros de Rayados.

Alexi Lalas cree que Rayados se equivocó en hacer enojar a Lionel Messi

Por esta razón, hay quienes creen que haber hablado tanto de Messi fue un error pensando en el partido de vuelta porque el argentino ahora jugará enojado. Así lo dijo Alexi Lalas, quien jugó los Mundiales de 1994 y 1998 con Estados Unidos.

“Una cosa es tener a un Messi calmado y enfrentarlo, pero otra cosa es tener a un Messi enojado. Hay jugadores que enojados son más fáciles de controlar, pero creo que Messi después de todo lo que se dijo y visitando México, cuidado porque puede que crearon un monstruo“, exclamó el ex jugador en su Podcast ‘State of the Union’.

Según la información trascendida, Messi será titular este miércoles para enfrentar a Rayados en el Gigante de Acero y se verá con qué humor ingresa el argentino al campo con la idea de remontarle la serie a Monterrey.