Maximiliano Meza abandonó el futbol mexicano tiempo atrás para llegar a Argentina y jugar en River Plate. En sus primeros meses, el mediocentro alternó buenas y no tan buenas actuaciones. Y por fuera de su nivel, este miércoles sufrió un muy duro golpe que preocupó a todos.

ver también El jugador de confianza de Martín Demichelis en River que podría llevar a Rayados

Este mismo miércoles 6 de noviembre, el equipo de Marcelo Gallardo visitó a Instituto por la jornada 21 de la Liga Profesional. El ex Rayados fue elegido para ser titular por parte del DT. Y en tan solo algunos segundos del partido, Meza encendió la preocupación de todo el estadio.

Publicidad

Publicidad

El duro golpe de Maximiliano Meza en Instituto vs. River Plate

Cuando transcurría menos de un minuto de partido, Maxi Meza disputó un balón sobre la banda izquierda del ataque de River. El futbolista de Instituto le propinó un empujón que lo envió directo contra una cámara de televisión, contra la cual el futbolista golpeó su cabeza.

Al notar la gravedad del golpe, el árbitro decidió frenar el juego, y tanto jugadores como los banquillos de uno y otro equipo se acercaron para ver cómo estaba Meza. Es por eso que se vivieron instantes de preocupación en Córdoba. Finalmente, todo acabó con un susto.

Publicidad

Publicidad

Luego de haber recibido una breve atención por parte de los médicos, el ex Rayados pudo volver al campo de juego, aunque con un apósito en su cabeza. Por fortuna para él y para todos, el impacto de Maxi con la cámara no fue mayor y no implicó un problema grave.