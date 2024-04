La Selección Mexicana dirá presente en la Copa América 2024 que se disputa en Estados Unidos, certamen que comenzará el 20 de junio y finalizará el 14 de julio cuando se dispute la final en el Hard Rock Stadium de Miami.

México será una de las 16 selecciones que participarán de la Copa América 2024. El equipo de Jaime Lozano viene de perder la final de la Nations League ante Estados Unidos y quiere hacer un buen papel en el certamen.

Con Edson Álvarez, Santiago Giménez, Hirving Lozano y Uriel Antuna como las principales figuras, entre otros jugadores, el Tri primero deberá superar la fase de grupos que comparte con Ecuador, Venezuela y Jamaica.

Análisis del Grupo B de la Copa América 2024

La Selección Mexicana no tiene un grupo fácil en esta Copa América 2024. Ecuador viene en crecimiento y cuenta con varios futbolistas que juegan actualmente en Europa como por ejemplo Moisés Caicedo en el Chelsea, Piero Hincapié en el Bayer Leverkusen y Pervis Estupiñán en el Brighton, entre otros.

En la previa, Ecuador será el rival más difícil de México en la Copa América (Imago)

Por otro lado, Venezuela está viviendo uno de los ciclos más ilusionantes de los últimos años de la mano de Fernando Batista, ex DT de la Sub-23 de Argentina. La Vinotinto actualmente se ubica 4° en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas y consiguió un empate histórico en Brasil en octubre de 2023, como uno de los resultados más sorprendentes durante esta etapa.

Comandada por el islandés Heimir Hallgrímsson desde 2022, Jamaica buscará dar la sorpresa en el grupo. La selección caribeña, con algunos futbolistas con pasado y presente en la Premier League, perdió en tiempo extra ante Estados Unidos en la semifinal de la Nations League de este año y luego venció a Panamá para quedarse con el 3er lugar del torneo.

El calendario completo de México en la Copa América 2024

La Selección Mexicana necesita hacer un buen torneo (Imago)

Fase de grupos

Jornada 1

México vs. Jamaica | 22 de junio a las 19:00hs | NRG Stadium, Houston, Texas.

Jornada 2

Venezuela vs. México | 26 de junio a las 19:00hs | SoFi Stadium, Inglewood, California.

Jornada 3

México vs. Ecuador | 30 de junio a las 18:00hs | State Farm Stadium, Glendale, Arizona.

Cuartos de Final

En este caso, aún no se sabe porque dependerá de si la Selección Mexicana clasifica o no a través de la fase de grupos. No obstante, en caso de avanzar de ronda, el Tri se enfrentaría con el 1° o 2° del Grupo A (Argentina, Perú, Chile y Canadá son los integrantes).