El encuentro que generaba más expectativa entre los aficionados finalmente terminó por concretarse: Uruguay y Brasil, dos de los candidatos al título, se medirán frente a frente y a todo o nada, en el plato fuerte de los cuartos de final de la Copa América 2024.

¿Cómo clasificaron Uruguay y Brasil a cuartos de la Copa América 2024?

La ‘Celeste’ viene de cerrar una fantástica fase inicial, donde terminó en el 1° lugar del Grupo C, con puntaje ideal, 9 unidades de 9 en juego, gracias a tres triunfos consecutivos (3-1 vs. Panamá, 5-0 vs. Bolivia y 1-0 vs. Estados Unidos).

Por su parte, la ‘Verdeamarella’ llega tras un irregular comienzo de competencia, donde finalizó en la 2° posición del Grupo D, con 5 puntos en 3 encuentros disputados, producto de una victoria (4-1 vs. Paraguay) y dos empates (0-0 vs. Costa Rica y 1-1 vs. Colombia).

¿Cuándo juegan Uruguay vs. Brasil por la Copa América 2024?

El encuentro entre los seleccionados sudamericanos tendrá lugar este sábado 6 de julio, en el último turno de la jornada, y será el cruce que cierre la fase de cuartos de final. Se disputará en el Allegiant Stadium de Paradise (Nevada, EE.UU.), con 65.000 espectadores presentes en el compromiso.

El Allegiant Stadium recibirá a Uruguay y Brasil por los cuartos de final [Foto: Getty Images]

¿A qué hora juegan Uruguay vs. Brasil por la Copa América 2024?

El enfrentamiento de los cuartos de final comenzará a las 22.00 horas de Brasil y Uruguay, y se podrá seguir a partir de los siguientes horarios en otras regiones:

Argentina: 22.00 horas.

22.00 horas. Bolivia: 21.00 horas.

21.00 horas. Canadá: 21.00 horas.

21.00 horas. Chile: 21.00 horas.

21.00 horas. Paraguay: 21.00 horas.

21.00 horas. Venezuela: 21.00 horas.

21.00 horas. Estados Unidos: 21.00 horas (ET) / 18.00 horas (PT)

21.00 horas (ET) / 18.00 horas (PT) Colombia: 20.00 horas.

20.00 horas. Ecuador: 20.00 horas.

20.00 horas. Perú: 20.00 horas.

20.00 horas. México: 19.00 horas.

¿Qué canales transmiten Uruguay vs. Brasil por la Copa América 2024?

En Uruguay, habrá una gran oferta para poder seguir el encuentro de la Selección: será transmitido por DSports, DGo, AUF.TV, Antel TV, Cardinal TV, TV Ciudad, Eventos Montecable 1 HD, TCC2 HD, NS Eventos 1 y Flow.

En Brasil, el juego podrá sintonizarse únicamente por medio de las señales televisivas de SporTV, GE Globo y RedeGlobo.

El compromiso se podrá observar en México a través de las pantallas de TUDN, ViX, Canal 5 y Azteca 7.

Historial de Uruguay vs. Brasil, antes del juego por la Copa América 2024:

Uruguay y Brasil se midieron en 79 oportunidades, donde la ‘Verdeamarella’ se impone por 17 partidos de diferencia: Brasil ganó 38 veces, Uruguay triunfó en 21 ocasiones, e igualaron las 20 restantes. ¿Podrá descontar la ‘Celeste’ o se mantendrá la superioridad de los brasileños?

La lista de convocados de Uruguay para la Copa América 2024:

Porteros: Franco Israel (Sporting CP), Santiago Mele (Junior de Barranquilla) y Sergio Rochet (Internacional).

Defensores: Guillermo Varela (Flamengo), José María Giménez (Atlético de Madrid), Lucas Olaza (Krasnodar), Mathías Olivera (Napoli), Matías Viña (Flamengo), Nahitan Nández (Al-Qadisiyah), Nicolás Marichal (Dinamo Moscú), Ronald Araujo (Barcelona) y Sebastián Cáceres (América).

Mediocampistas: Agustín Canobbio (Paranaense), Emiliano Martínez (Midtjylland), Federico Valverde (Real Madrid), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Manuel Ugarte (PSG), Nicolás De La Cruz (Flamengo) y Rodrigo Bentancur (Tottenham).

Delanteros: Brian Rodríguez (América), Brian Ocampo (Cádiz), Cristian Olivera (Los Ángeles FC), Darwin Núñez (Liverpool), Facundo Pellistri (Granada), Luis Suárez (Inter Miami) y Maximiliano Araújo (Toluca).

La lista de convocados de Brasil para la Copa América 2024:

Arqueros: Alisson (Liverpool), Bento (Atlético Paranaense), Rafael Pires (San Pablo)

Defensores: Guillermo Arana (Atlético Mineiro), Danilo (Juventus), Lucas Beraldo (PSG), Yan Couto (Girona), Gleison Bremer (Juventus), Wendell (Porto), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG).

Mediocampistas: Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paqueta (West Ham), Éderson dos Santos (Atalanta).

Delanteros: Endrick (Palmeiras), Evanilson (Porto), Gabriel Martinelli (Arsenal), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona), Vinícius Júnior (Real Madrid), Pepe (Porto)

¿Cuál será el rival del ganador de Uruguay vs. Brasil en semifinales?

El equipo que se clasifique en esta serie se cruzará en la próxima instancia con el vencedor de Colombia y Panamá, encuentro que tendrá lugar unas horas antes del Uruguay-Brasil y definirá al tercer semifinalista de la competencia continental.