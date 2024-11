Pese al parón de la Liga MX por la fecha FIFA, algunos equipos del futbol nacional han contado con actividad este fin de semana. Entre ellos se encuentran Cruz Azul y Tigres, quienes empataron 1-1 en el estadio Cotton Bowl de Dallas, Estados Unidos, por un partido de exhibición disputado con el fin de no perder el ritmo de cara a la Liguilla del Apertura 2024.

Más allá del carácter amistoso de este encuentro, algunos aficionados de La Máquina no ocultaron su fastidio con uno de los futbolistas del conjunto de Martín Anselmi. Se trata de Gonzalo Piovi, quien anotó un autogol en la segunda parte para darle el empate definitivo a los dirigidos por Veljko Paunovic.

En ese sentido, más de un fanático criticó al zaguero argentino en redes sociales pensando en lo que se le vendrá a Cruz Azul en la Liguilla, a la cual se clasificó como el mejor equipo de la fase regular de la Liga MX con 42 puntos, récord en torneos cortos de 17 jornadas.

“Piovi va a costar el título, que se largue de una vez”, “no es por put*ar a Piovi, pero no lo quiero en la Liguilla”, “ya es necesario que esté en la banca, muchos errores que no se pueden permitir, no quiero pensar que pase eso en la Liguilla” y “Piovi MVP de Tigres”, fueron algunos de los comentarios de los simpatizantes celestes en X (ex Twitter).

¿Qué dijo Gonzalo Piovi tras su autogol en el amistoso entre Cruz Azul y Tigres?

Luego de terminado el encuentro, Gonzalo Piovi habló con los medios de comunicación sobre lo ocurrido en el campo de juego del Cotton Bowl. Al respecto, destacó el partido realizado por su equipo y se lamentó por el error que permitió el empate para los regiomontanos.

“Hicimos un buen partido, tuvimos la pelota, por un error nuestro nos empataron el partido, fue un resultado parejo. Sí, nos estamos preparando, hicimos las cosas bien en el campeonato, esperamos poder terminar la Liguilla de la mejor manera”.

Gonzalo Piovi se lamentó por el error que provocó el empate de Tigres. (Imago)

Además, agregó: “Tenemos que prepararnos para enfrentar a cualquiera, hicimos muy bien las cosas durante el torneo regular, equipo que venga tenemos que enfrentarlo con la mentalidad y la forma en la que lo vinimos haciendo, lo hicimos muy bien en todo el año”.

¿Cuándo y contra quién juega Cruz Azul los cuartos de final de la Liguilla de la Liga MX?

Al clasificarse a la Liguilla como líder de la fase regular de la Liga MX, Cruz Azul deberá enfrentarse ante un rival que saldrá del Play In. Dicho oponente será quien resulte ganador del partido entre el perdedor del 7° y el 8° lugar (Xolos o América) y el vencedor del 9° contra el 10° (Chivas o Atlas).

Por otro lado, aún no hay una fecha exacta para la disputa de la serie en la que participará La Máquina. Sin embargo, se sabe que los cuartos de final se disputarán entre el 27 de noviembre y el 1° de diciembre.