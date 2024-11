Cruz Azul ha sido el equipo más destacado de la fase regular del Apertura 2024 y encarará al Liguilla de la Liga MX como el máximo candidato a quedarse con el título. No obstante, los directivos, junto con el entrenador Martín Anselmi, ya habrían comenzado a pensar a futuro y, en ese sentido, tendrían determinada cuál sería la primera baja de la plantilla de cara al Clausura 2025.

Se trata del defensa paraguayo Juan Escobar, quien regresó al club este semestre luego de que Toluca no hiciera válida su opción de compra tras descubrirle un problema cardíaco que le impidió seguir jugando hasta el momento. No obstante, el futbolista de 29 años tampoco sería tenido en cuenta por La Máquina, por lo que se buscaría rescindirle el contrato de mutuo acuerdo durante la próxima fecha FIFA, de acuerdo a lo consignado por el periodista Fernando Esquivel.

Al respecto, se consignó que Cruz Azul tendría dos motivos principales para desprenderse del zaguero sudamericano. Una de ellos tendría que ver con el hecho de que el jugador no entraría en los planes de Anselmi, con quien se dijo que tuvo una discusión antes de su primera salida del club a principios de año. En tanto, la otra razón estaría relacionada a su elevado salario, el cual lo coloca como uno de los mejores pagados de la entidad.

Juan Escobar sería la primera baja de Cruz Azul de cara al Clausura 2025.

De acuerdo a la misma fuente, el futbolista no se opondría a su salida de La Noria. No obstante, buscaría terminar su vínculo con el club de manera “pacífica” y con una compensación económica de por medio.

Las duras acusaciones del representante de Juan Escobar contra Martín Anselmi

Luego de entrerarse de la noticia, Elvio Rojas, agente de Juan Escobar, arremetió duramente contra el entrenador de Cruz Azul. Al respecto, el representante del futbolista afirmó que el DT se equivocó en su decisión de no contar con el jugador, quien ganó cuatro títulos en el club, y le auguró un futuro no muy auspicioso.

“La equivocación del DT fue no tenerlo en primera línea, siendo que él ya ganó todo ahí. Le dijo que iba a pelear el puesto con los demás defensores, que no tenían ni el 50% del nivel de él. No creo que Anselmi termine el campeonato, allá se le va a hacer muy difícil”, comentó Rojas.

