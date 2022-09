Cruz Azul hizo lo que parecía imposible. La Máquina se ha recuperado de manera notable bajo la conducción del Potro Gutiérrez y ahora tiene asegurada su presencia en el Repechaje del Torneo Apertura 2022, luego de un inicio de temporada para el olvido.

Ahora, los Cementeros se preparan para afrontar un complicado partido contra Chivas de Guadalajara en el marco de la Jornada 17 de la Liga MX. Cruz Azul buscará sumar los tres puntos para intentar disputar la próxima eliminatoria como local.

La Máquina ya está en el Repechaje

Luego del empate de Mazatlán ante Necaxa, Cruz Azul quedó matemáticamente clasificado al Repechaje del Torneo Apertura 2022. Los Cementeros ahora buscarán culminar la fase regular de la mejor manera posible, pero su presencia en la próxima ronda está asegurada.

Carneiro confesó por qué no era titular

Gonzalo Carneiro se ha convertido en una de las figuras más importantes en la recuperación de Cruz Azul, situación que llama poderosamente la atención tras ser suplente con Diego Aguirre. El delantero habló al respecto y explicó los motivos por los cuales no tenía minutos.

"Con Diego tal vez llegué tarde, sin pretemporada aquí en México, fue que él quiso cuidarme un poco más del estado físico. Cuando llegó el Potro me puso de titular, cosa que agradezco porque me dio para mostrarme y tal vez ya traía un estado físico de no haberme apurado antes Diego", dijo Carneiro.