En plena fecha FIFA, Cruz Azul se prepara de la mejor manera para cerrar en lo más alto de la tabla de posiciones y así intentar ser local en el repechaje a la Liguilla de la Liga MX. Para esto, deberá ganarle a Chivas el próximo sábado en el Estadio Akron.

Por otra parte, una de los grandes problemas que debe superar el conjunto del Potro Gutiérrez es la falta de gol tras la salida de Santi Giménez. A su vez, en las últimas horas Julio Domínguez fue noticia luego de brindar una entrevista y decir que hubo un boicot en contra de él.

Cruz Azul y el fantasma de Santi Giménez

Sin duda la salida de Santiago Giménez todavía no se ha podido solucionar debido a que no hay ninguno de los refuerzos que se trajo. A su vez, el atacante del Tri se fue al exterior con cinco goles en su bolsa, mientras que Gonzalo Carneiro se acerca con tres goles. Además, la Máquina cuenta con 24 goles en 16 encuentros, lejos de los 36 y 35 de América y Santos Laguna.

Julio Domínguez habló de boicot en contra suyo

En las últimas horas, el Cata Domíguez mantuvo dialogos con Javier Alarcón en la que confesó que sintió que hubo una compaña en contra suyo tras el 7-0 contra América. "Yo entiendo a la gente, entiendo a los aficionados, pero sí me sorprendió de un día a otro pasara esto, uno se pone a pensar y dices: habrá una persona en especial, alguien que me esté queriendo hacer daño en este aspecto, haciendo un grupo, porque fue de la noche a la mañana, he tenido partidos malos antes y no pasaba esto; he estado en jugadas, pero no tan drásticas como en otros torneos. Siento que a lo mejor puede haber algo”, expresó.