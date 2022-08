La goleada sufrida en el Estadio Azteca ante el América, por 7-0, aún pasa factura a Cruz Azul. Tras el despido del entrenador Diego Aguirre, la afición igual se presentó en La Noria para reclamar a los aficionados. Se vivieron momentos de tensión, e incluso hubo amenazas para algunos jugadores cuando se retiraban del establecimiento.

En medio del operativo seguridad que intentó mantener todo bajo control, uno de los jugadores que dio la cara y habló con los aficionados molestos fue Jesús Corona. Chuy ya había tomado la voz en el vestuario para reclamar a sus compañeros, pero esta vez lo hizo ante la afición.

"Nosotros sentimos una verguenza deportiva muy grande por el club, la institución, nosotros mismos y todos ustedes, nuestra afición y seguidores, nuestra porra. Por todos ustedes seguimos una gran pena. A nombre personal y de mis compañeros, una disculpa. Sentimos impotencia también", manifestó Chuy Corona a la salida del entrenamiento.

Asimismo, Corona dejó en claro que no están en posición de otra cosa que no sea trabajar: "Lo que nos queda ahorita es tragarnos. Si ustedes nos exigen, están en su derecho. Tragarnos y aceptarlo. Están en su derecho. Soy el primero en venir y hacer recapacitar a los compañeros de seguir adelante, porque ustedes no se merecen eso".

Lo pidieron como titular

Los aficionados que se acercaron también le dijeron a Chuy Corona que debía ser el titular en reemplazo de Sebastián Jurado. Ante esto, el experimentado guardameta explicó su postura: "Hay situaciones que no competen a uno, son decisiones personales. Lo que les digo, esas decisiones las he respetado desde el inicio de temporada, quien juega y quien no, y he estado respaldando a todos los compañeros que están ahí adentro. Obviamente siento una impotencia de no poder ayudar, de no poder estar ahí adentro del terreno de juego, pero ya no pasa por mí, me parto la madre fuera, sigo haciendo todo lo que venía haciendo anteriormente, me quedo dobles sesiones, hago lo que tengo que hacer y lo que me corresponde, de ahí en más las decisiones de que juegue o no juegue no me corresponde".