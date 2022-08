De algunas semanas a esta parte, la realidad de Cruz Azul fue en franca caída hasta el punto de arribar a la actual crisis futbolística. La vergüenza vivida en el Clásico Joven ante el Club América le costó el puesto a Diego Aguirre y terminó por colmar la paciencia de los aficionados con varios jugadores, los cuales podrían ya no tener lugar en el primer equipo.

Las últimas horas fueron muy calientes para el mundo Cementero, pues en La Noria se hicieron presentes aficionados que pidieron salidas como las de Cata Domínguez y Rafa Baca, e increparon de manera muy fuerte a los futbolistas mientras salían del entrenamiento con sus automóviles..

Otro de los grandes apuntados tras el 0-7 ante las Águilas fue Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de Cooperativa La Cruz Azul, quien este lunes se hizo presente en en las instalaciones para presentar al Potro Gutiérrez, y también dejar un mensaje para la plantilla con su sentir tras lo sucedido.

De acuerdo a información del periodista Adrián Esparza Oteo (TUDN), el directivo de La Máquina les dejó a los futbolistas con un fuerte mensaje que podría significar el ultimátum para muchos. "Víctor Velázquez habló hoy por la mañana con los jugadores. Se habló fuerte al interior para revertir el torneo. Mencionó que no puede volver a ocurrir algo como lo del fin de semana", escribió el reportero en su Twitter.

Quiénes verían salida de Cruz Azul

Los principales afectados del "desastre" de Cruz Azul en el Apertura 2022 serían Rafael Baca, Julio Domínguez y Sebastián Jurado, quienes serían corridos del primer equipo e incluso podrían bajar a entrenar con la categoría Sub 20. Sin embargo, no serían los únicos: opciones de compra como las de Luis Abram o Alejandro Mayorga podrían no ser ejecutadas, mientras que renovaciones como las de Angel Romero podrían no ser efectuadas.