La Máquina le ofreció ocupar el cargo de director deportivo, pero recibió un "no, gracias" como respuesta.

La directiva de Cruz Azul continúa en la búsqueda del nuevo director deportivo que reemplace a Carlos López de Silanes y comience a tomar decisiones relativas al armado de la plantilla para el Torneo Clausura 2023. Varios son los candidatos que se han mencionado, pero hasta el momento no se conoce ninguna definición.

Nombres como los de Gerardo Torrado, Luis Miguel Salvador y Juan Francisco Palencia no tardaron en aparecer. Mientras que la opción del ex FMF se fue dilyendo poco a poco y la de Paco habría sido descartada por conflicto de intereses, la del ex Rayados sería la que habría tomado la ventaja.

Sin embargo, en las últimas horas surgió un nuevo candidato al que La Máquina habría buscado para ocupar el cargo para director deportivo, aunque sin éxito. Se trata de otro que ha trabajado en la Federación Mexicana de Futbol, y no habría dudado en darle las gracias a la institución cementera.

De acuerdo a información del periodista Adrián Esparza Oteo, cercano al entorno de La Noria, Néstor de la Torre rechazó la propuesta de La Máquina. “Néstor ya no quiere. Hablaron con él pero el mismo Néstor no quiso. Pero no lo rechazó por ser Cruz Azul. Néstor se ha querido alejar un poco del futbol”, escribió el de TUDN en su cuenta de Twitter.

Habrá limpia, pero con el director deportivo nuevo

Respecto a los movimientos del mercado de fichajes que sacudirían al primer equipo pensando en el 2023, Esparza Oteo señaló que estos ocurrirán cuando sea designado el nuevo cabecilla del proyecto: “Quieren tomar la mayoría de las decisiones ya con el director deportivo, mientras los jugadores están de vacaciones”.