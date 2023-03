Aunque Ricardo Ferretti asumió como entrenador de Cruz Azul con la intención de sacar adelante al equipo en este Clausura 2023, se estima que el proyecto implica un mayor énfasis en el próximo torneo. Allí, el Tuca podrá armar él mismo su plantilla, aunque parece que no contará con un titular habitual.

El entrenador brasileño tiene bien considerado al futbolista, algo que no se extiende hacia la afición. Se trata de Ramiro Funes Mori, quien ya se perfila como baja de la Máquina Cementera al término del Clausura 2023. El argentino acaba su contrato en junio de este año y ya tendría un destino para continuar su carrera.

Aunque en Cruz Azul tendrían intenciones de renovarle el contrato a Ramiro Funes Mori, las últimas versiones apuntan que el ofrecimiento no incluiría una mejora en las condiciones salariales. Por tal motivo, el defensor tendría decidido no continuar, además de que su paso por La Noria no fue el esperado.

Asimsmo, desde Argentina señalan que Ramiro Funes Mori ya tiene encaminado su regreso a River Plate, equipo en el que se formó y fue campeón de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores. El periodista Nahuel Ferreira dio a conocer esta información, la cual coincide con lo comentado días atrás por Maximiliano Grillo, corresponsal del equipo millonario.

Los números de Ramiro Funes Mori en Cruz Azul

Durante su estadía con la Máquina Cementera, Funes Mori ha recibido numerosas críticas por parte de la afición, que esperaba un mejor rendimiento. En total, el zaguero registra 19 partidos disputados, y aunque sólo convirtió un gol, su labor en el plano defensiva nunca fue del todo eficaz.