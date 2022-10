El mundo Cruz Azul se encuentra "detenido" mientras el primer equipo se encuentra de vacaciones, y la directiva trabaja aceleradamente para designar al nuevo director deportivo que comience a tomar decisiones para cuando los futbolistas reporten con el cuerpo técnico.

Mientras un nombre parece tomar la ventaja, en las últimas horas se ha dado a conocer la negativa de un candidato que fue tentado por los directivos de La Máquina Cementera para convertirse en el nuevo DD. Por su parte, un exjugador del equipo envía un guiño hacia los aficionados.

Néstor de la Torre le dice "No" a Cruz Azul

El periodista Adrián Esparza Oteo, relacionado al mundo cementero, reveló en las últimas horas que Cruz Azul se acercó a Néstor de la Torre por la posibilidad de que sea su nuevo director deportivo, pero recibió una respuesta negativa. “Néstor ya no quiere. Hablaron con él pero el mismo Néstor no quiso. Pero no lo rechazó por ser Cruz Azul. Néstor se ha querido alejar un poco del futbol”, escribió el de TUDN.

Mariano Pavone y una confesión con guiño a Cruz Azul

En diálogo con un medio de Argentina, Mariano Pavone confesó que hace tres años tuvo una oferta para regresar al futbol mexicano, pero la rechazó por tratarse de uno de los máximos rivales de Cruz Azul. “Hace 3 años me ofrecieron volver al futbol de México con Pumas UNAM, agradecí profundamente el interés, pero jamás iría al equipo rival de Cruz Azul”, fueron las palabras del delantero.