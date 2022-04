La espera terminó, y Cruz Azul intentará comenzar a escribir otra historia grande este martes por la noche, cuando por las semifinales de ida de la Concacaf Champions League, enfrenten a los Pumas de la UNAM en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Los Cementeros siguen en busca de su sueño de ampliar su palmarés internacional.

Para este encuentro trascentental, Juan Reynoso tiene motivos para sonreír, pues José de Jesús Corona se recuperó completamente e integrará el once titular que visite a los Felinos. Mientras tanto, Uriel Antuna ofreció una entrevista en la que habló de todo y dio contundentes declaraciones sobre su pasado, presente y futuro.

Alineación probable de Cruz Azul ante Pumas

Considerando los regresos de Chuy Corona y Juan Escobar, Juan Reynoso dispondría de estos 11 titulares para enfrentar a Pumas por Concacaf: Sebastián Jurado; Juan Escobar, Julio Domínguez, Pablo Aguilar, Adrián Aldrete; Erik Lira, Rafael Baca, Ignacio Rivero; Carlos Rodríguez, Uriel Antuna y Santiago Giménez.

Uriel Antuna y su deseo de regresar a Europa

En diálogo con Fox Sports, el 'Brujo' Antuna remarcó su deseo de seguir en gran nivel con La Máquina para algún día regresar al futbol europeo, donde ya tuvo un fallido paso por el Groningen holandés. "Lo había comentado anteriormente, siempre he tenido esa 'espinita' de regresar y triunfar en Europa. Si bien no se me dio estar allá por falta de minutos, por lo que uno quiera, mi sueño es regresar a Europa", fueron algunas de sus frases.