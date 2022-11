La Máquina del Cruz Azul ha comenzado fuerte el mercado de fichajes de invierno, con el objetivo de reestructurar y apuntalar su plantilla para protagonizar el próximo Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Augusto Lotti y Ramiro Carrera han sido las primeras incorporaciones para el equipo de Raúl Gutiérrez, pero podrían no ser las únicas.

Mientras tanto, los directivos del equipo Cementero continúan resolviendo las situaciones de los elementos que culminan sus contratos, siendo el caso de Luis Abram el que ha traído más trascendencia en las últimas horas, pues las versiones cruzadas hacen que su futuro sea toda una incógnita.

¿Luis Abram se va con Morales y Romero?

Mientras en los últimos días circuló que Cruz Azul había pedido al Granada un nuevo acuerdo de préstamo para continuar teniendo a Luis Abram entre sus filas, en las últimas horas una información indica lo contrario. Según León Lecanda, el peruano sería uno de los foráneos que no entraría en los planes y abandonaría al equipo junto con Iván Morales y Ángel Romero. Esto aunado a otra noticia del mercado de fichajes.

¿Llega otro extranjero a Cruz Azul?

De acuerdo a información del periodista de ESPN, La Máquina necesita desprenderse de estos tres extranjeros porque quedaría excedido en el cupo. Pues no solo se darían los arribos de los argentinos Carrera y Lotti, Cruz Azul también estaría negociando la llegada de otro refuerzo No Nacido en México. Aunque no hubo detalles sobre su nombre.