El entrenador peruano llevó a la Máquina hacia el título de campeón, pero no logró mantener la competitividad del equipo y dejó su puesto.

El ciclo de Juan Reynoso al frente de Cruz Azul, será bien recordado por la afición, gracias a la conquista del Apertura 2021 que acabó con la sequía de la institución. Sin embargo, no puede pasarse por alto que en la cancha, las cosas no terminaron de la mejor manera, motivo que forzó el adiós del entrenador peruano.

Tras gritar campeón, Cruz Azul renovó demasiado su plantilla y fue una especie de volver a empeza para Juan Reynoso, quien en su momento tuvo también un cortocircuito con el director deportivo, Jaime Ordiales. Lo cierto es que el uruguayo Diego Aguirre llegó para reemplazarlo en el cargo de cara al Apertura 2022.

Cruz Azul y Juan Reynoso llegaron incluso a demandarse el uno al otro, señal de que la relación no quedó del todo bien. Ahora, el entrenador se mantiene a la espera de una oferta para regresar a los banquillos, y podría hacerlo a uno muy especial, ya que es candidato para dirigir a la Selección de Perú.

Este jueves se conoció la noticia de que Ricardo Gareca no continuaría siendo el entrenador de Perú, luego de una extensa y exitosa etapa. Reynoso es el entrenador nacional que más aceptación reúne en su país, aunque no se descartan otros nombres internacionales para comandar al seleccionado en las Eliminatorias.

¿Contra quienes compite Juan Reynoso?

El ex entrenador de Cruz Azul, Juan Reynoso, cuenta con un aceptable apoyo de los aficionados peruanos, pero no es el único candidato. También aparecen en carpeta Norberto Solano (ex ayudante de Gareca), Jorge Luis Pinto, Jorge Sampaoli y Sebastián Beccacece, quienes trabajaron juntos en Chile y Argentina, pero hoy hacen su camino por separado.