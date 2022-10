Mientras el director técnico Raúl el Potro Gutiérrez sigue delineando el plantel de Cruz Azul para el torneo Clausura 2023, dos personajes que han sido trascendentes en la historia reciente de Cruz Azul hablaron de temas diversos: Juan Reynoso y Santiago Giménez.

Juan Reynoso, ahora director técnico de la selección de Perú, habló de la comparación entre la Liga MX y la MLS mientras que Santiago Giménez, delantero del Feyenoord, habló de los sacrificios que requiere la carrera de futbolista profesional.

El futbol no es color de rosa: Santiago Giménez

Jugando su primera temporada en el futbol de Europa con el Feyenoord de Holanda, Santiago Giménez, exdelantero de Cruz Azul, señaló que la vida del futbolista profesional no es sencilla y recordó los sacrificios que hizo su papá Christian el Chaco Giménez. "La gente piensa que el futbol es más color de rosa que sacrificio, pero créeme, no es así. Vengo de una familia que comió y creció con el soccer, y siempre supe cómo mi papá sacrificó todo a sus 12 años, cuando apenas era un niño, para cumplir su sueño a miles de kilómetros de sus seres queridos. Ese es un motivo de orgullo hacia el balón", dijo Santiago en entrevista para la revista GQ.

Juan Reynoso puso en su lugar a la Liga MX

Con la experiencia de haber sido el director técnico del equipo de la Liga MX en el Juego de Estrellas 2021 contra la MLS, el peruano Juan Reynoso, exentrenador de Cruz Azul, comentó que la liga estadounidense ya superó a la mexicana: “Eso cuesta escucharlo allá (en México), pero es así. Es una liga supercompetitiva. Muchos profesionales, y no sólo jugadores, también directores técnicos, quisieran dirigir allá y no me extraña".

Iván Morales no entraría en los planes de Cruz Azul

Iván Morales expresó su deseo de permanecer en Cruz Azul y pelear por un puesto en el once inicial del Potro Gutiérrez; sin embargo, la Máquina tendría otros planes con el chileno. Y es que de acuerdo con la información que publica el periodista Adrián Esparza Oteo, los Cementeros le buscarían salida al atacante e intentarían conseguir un reemplazo en el mercado de pases.