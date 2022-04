El arranque del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2022 ha sido algo confuso para Checo Pérez. El piloto mexicano, a bordo de su Red Bull, se mostró muy competitivo en las primeras dos carreras del año, pero en ambas tuvo problemas que le impidieron darle un mejor cierre a sus actuaciones. Primero, fue un problema en su monoplaza lo que lo llevó a abandonar. Luego, un inoportuno Safety Car le quitó el liderato luego de ingresar a boxes.

En una temporada en la que sus actuaciones parecen estar bajo la lupa para determinar si sigue o no vinculado a Red Bull el próximo año, Checo Pérez se mantuvo en forma, al igual que terminó la última temporada. Sin embargo, los contratiempos también invitar a pensar que pudo cosechar algunos puntos más de los que registra hasta el momento en el Campeonato de Pilotos.

Como sea, lo próximo para el piloto mexicano de Red Bull será el GP de Australia, donde buscará subirse al podio por primera vez en el año. En dicho circuito, hizo su debut en el inicio de la temporada 2011. En los últimos dos años, Australia no fue sede debido a la pandemia de Corona Virus, pero Checo ya lo conoce bien gracias a sus anteriores presentaciones allí.

En su primera presentación en Australia, Checo Pérez terminó descalificado por un problema con el alerón trasero que infringió el reglamento de aquel entonces. Luego, al año siguiente, con Sauber, terminó en octavo lugar. En total, sólo puntuó en cuatro de las nueves veces que corrió en Melbourne, aunque ahora, con Red Bull, crecen sus chances de terminar entre los primeros puestos. Su mejor ubicación hasta el momento fue el 7° que obtuvo en 2017.

No está conforme con los cambios

Días atrás, Checo Pérez reconoció que no está conforme con los cambios que se realizaron en el GP de Australia: “Ya probé el circuito con los cambios, estuve en el simulador, cambiaron dos curvas, va a ser interesante, pero no me gustaron los cambios que hicieron… el primer sector es más rápido, si antes tenías un poco más de velocidad lenta, ahora todo es de media a rápida, cambia la forma de manejar el auto”, explicó.