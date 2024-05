El ahora ex futbolista de los Felinos le dijo adiós a los simpatizantes con un posteo en su cuenta de Instagram.

Pumas UNAM ha comenzado a desprenderse de algunos jugadores para renovar su plantilla de cara al próximo semestre luego de la eliminación del Clausura a manos de Cruz Azul en cuartos de final. Uno de los que no continuará vistiendo la camiseta de los Felinos será Eduardo Salvio, quien se marchará del conjunto auriazul casi dos años después de su llegada.

Con motivo de su adiós, el futbolista argentino de 33 años, que supo oficiar como capitán de la escuadra, publicó un video en su cuenta de Instagram para despedirse de la afición de Pumas. En dicho registro se pueden observar los mejores lujos y goles de Salvio con la camiseta del Club Universidad.

“Gracias @pumasmx y toda la afición por estos dos años. Fue un placer vestir esta camiseta y estos colores. Siempre en mi corazón. Gracias”, escribió el volante-delantero ex Lanús, Atlético de Madrid, Benfica y Boca Juniors que disputó 70 encuentros defendiendo los colores de Pumas.

Cabe mencionar que, en total, Salvio anotó 15 goles y dio nueve asistencias en el equipo que hoy en día dirige Gustavo Lema. En tanto, aún se desconoce en qué latitudes continuará su carrera el futbolista sudamericano.

¿Cuáles son las otras bajas de Pumas UNAM?

Claro que Eduardo Salvio no será la única baja de Pumas. Otro de los que no seguirá jugando en el equipo del Pedregal será Jesús Molina, quien anunció su retiro del futbol tras 17 años de trayectoria. Además, el uruguayo Christian Tabó, que deberá volver a Cruz Azul, equipo dueño de su ficha, Adrián Alderete y Carlos Gutiérrez, quienes no renovarán su contrato, también se irán del CU.

Salvio es una de las cinco bajas de Pumas UNAM para el próximo semestre. (Imago)

¿Qué sucederá con Gustavo Lema en Pumas UNAM?

Más allá de las críticas de algunos aficionados de Pumas al entrenador Gustavo Lema luego de la eliminación ante Cruz Azul, la institución parece decidida a continuar con el proyecto del timonel argentino.

Así al menos lo dio a entender mediante un recado en redes sociales que decía: “El cuerpo técnico que encabeza el entrenador Gustavo Lema y el área deportiva del club ya trabajan en la conformación del plantel de cara al Apertura 2024, información que se dará a conocer en su momento”.