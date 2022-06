El Gran Premio de Mónaco y sus horas posteriores fueron de ensueño para Sergio Pérez, no sólo por la obtención de una importante victoria que lo posiciona a la expectativa de la lucha por el título mundial, sino también porque dos días después llegó el anuncio de la renovación de su contrato hasta finales de 2024.

La continuidad del mexicano en el equipo de Milton Keynes pareció quedar clara tras un viralizarse un video del momento previo a subir al podio, donde Checo le decía entre risas a Christian Horner: "Probablemente firmé demasiado pronto". Consultado por este comentario en conferencia de prensa, el tapatío eludió de manera elegante.

El hecho de que Red Bull anunciara la continuidad de Pérez el martes posterior a la carrera de Montecarlo, dejó claro que había puesto su firma antes de ese Gran Premio, aunque ahora ya se sabe con exactitud. Sobre este tema fue interrogado Helmut Marko, asesor de la escudería, quien reveló cuándo ocurrió exactamente.

"El viernes por la mañana, antes de que empezaran los entrenamientos. Queríamos que 'Checo' pudiera concentrarse en la carrera, y lo hizo suficientemente", confesó el austríaco para Formel.de. Inmediatamente se le consultó si Checo habría tenido que mentir sobre sus dichos divulgados hacia Horner, y aclaró: "No lo sé ahora, no lo he visto. Pero nosotros ya dijimos a nuestra gente entonces que el acuerdo ya estaba hecho el viernes".

Lo cierto es que la firma de extensión de Checo Pérez en Red Bull llegó antes de lo esperado, y terminó por despejar las especulaciones sobre un posible regreso de Pierre Gasly. Para colmo, el mexicano respondió con una victoria y ahora va por más.