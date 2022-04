El Campeonato Mundial de Fórmula 1 tuvo su tercera carrera en el Gran Premio de Australia, donde Ferrari obtuvo un triunfo incontestable de la mano de Charles Leclerc. El piloto mexicano, Checo Pérez, se quedó en el segundo lugar y logró el primer podio de la temporada, mientras que George Russell, de Mercedes, obtuvo el tercer puesto superando a su compañero de equipo, Lewis Hamilton.

En una carrera que no presentó demasiadas emociones durante el transcurso, hubo algunos pilotos que no se quedaron conformes y no dudaron en mostrar su enfado con lo acontecido en el circuito de Albert Park. Uno de ellos, el último campeón, Max Verstappen, quien debió abandonar como en la primera jornada. “Sabía que no podía luchar contra Charles, así que no tenía sentido tratar de presionarle. Pero ni siquiera terminamos la carrera. Es bastante frustrante e inaceptable”, expresó.

Por su parte, y aún más rápido que Verstappen, el que dejó la carrera fue el español Carlos Sainz, quien tuvo problemas en la largada y luego se fue de la pista para ya no volver. "Se ha complicado todo desde la salida. Hemos tenido un problema en el volante. He tenido que cambiarlo antes de salir y no estaba bien configurado. No estaba bien puesto un botón, y hemos tenido el 'anti stall'. No me leía bien el embrague”, explicó el de Ferrari.

Otro español, Fernando Alonso, se mostró como candidato a realizar una muy buena carrera, pero en las últimas vueltas la estrategia le dio la espalda y terminó 17°: "No tengo palabras, sinceramente, es difícil aceptar que todo ha salido mal hasta ahora. Pero bueno, son tres carreras y quedan veinte, la suerte se compensará antes o después en estas 23 carreras y otro día tendremos suerte nosotros”, señaló el experimentado de Alphine.

Así quedó la tabla

Tras la cómoda victoria obtenida en Australia, Charles Leclerc domina también el Campeonato Mundial con 71 unidades, mientras que George Russell lo sigue desde muy lejos, con 37. Carlos Sainz (33) completa el podio, y Checo Pérez (30), Lewis Hamilton (28) y Max Verstappen se encuentran algunos escalones más abajo.