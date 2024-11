El bicampeón de la Fórmula 1 quedó eliminado en la SQ1 de la Clasificación y no espera luchar por nada este sábado.

Fernando Alonso no está teniendo un fin de semana para nada agradable en el Gran Premio de Brasil 2024. Si bien esta fue la tierra en la que el español se coronó campeón de la Fórmula 1 por primera vez con Renault, lo cierto es que en esta edición la suerte no le está acompañando ni en lo personal ni en lo deportivo, y eso que recién estamos a viernes.

En primer lugar, el asturiano no estuvo presente en el ‘Media Day’ por una infección intestinal. No obstante, este viernes reapareció curado y con un claro objetivo por delante: hacer una buena Clasificación para la carrera Sprint. Sin embargo, esto no sucedió, ya que quedó eliminado en la SQ1 y largará desde las últimas posiciones de la parrilla.

Aston Martin no llevó mejoras a Interlagos y eso se vio reflejado en los resultados de la qualy de la Sprint. Para ser más precisos, los dos pilotos de la escudería cayeron en la SQ1, siendo Alonso el mejor clasificado con un P16, puesto al que descendió luego de una gran vuelta de Franco Colapinto sobre el cierre de la primera sesión. Ante este panorama, Fernando se muestra pesimista de cara al sábado.

¿Qué dijo Fernando Alonso tras su eliminación en la SQ1 de la Clasificación del Sprint del GP de Brasil 2024?

“No teníamos el ritmo en clasificación. Hemos llevado a cabo algunos cambios tras los Libres 1. Sabíamos que iban a ser un detrimento quizá para el ritmo del coche, pero tenemos que mantenernos centrados para el domingo, más que para el sábado. En la carrera Sprint de mañana es improbable que sumemos puntos, es más que nada un entrenamiento libre“, comenzó diciendo Fernando Alonso en diálogo con la prensa luego de la decepcionante jornada del viernes.

Fernando Alonso, en Interlagos, durante la jornada del viernes en el GP de Brasil 2024 (IMAGO)

Luego, el bicampeón aseguró que el Sprint “no significa nada” para Aston Martin y dejó en claro que ponen las fichas en la carrera del domingo. “Así afrontamos los fines de semana al Sprint, un poco inútiles hasta el sábado por la tarde y es el caso en este también”, completó al respecto, dando a entender que lo importante comienza con la qualy para la carrera del domingo.

¿Dónde correrá Fernando Alonso en 2025?

Fernando Alonso continuará en Aston Martin la próxima temporada de la Fórmula 1. El asiento del asturiano nunca corrió peligro y el equipo confía en que debe seguir siendo el piloto principal en esta nueva etapa que se les avecina con Adrian Newey al mando del diseño del coche, un salto de calidad que podría poner a la escudería peleando por los puestos altos.