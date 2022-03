El inicio de la temporada 2022 de Fórmula 1, que quedará inaugurada este domingo con la carrera que se disputará en el circuito de Bahrein, sufrió una baja significativa debido a que el cuatro veces campeón Sebastian Vettel, de Aston Martin, dio positivo de coronavirus y no podrá subirse a su auto para competir.

El positivo de Vettel es el segundo que se conoce en pocos días para un piloto, luego de que Daniel Ricciardo contrajera COVID la semana pasada, lo que le impidió tomar parte de las pruebas de pretemporada aunque sí estará de regreso y con alta médica para poder ser parte de la carrera.

En relación a la ausencia de Vettel en Bahrein, carrera en la que será reemplazado por Nico Hülkenberg, el mexicano Sergio Checo Pérez, que volverá a competir para Red Bull junto al campeón defensor Max Verstappen, hizo un curioso pedido para que la organización comience a debatir la posibilidad de dejar correr a los pilutos incluso contagiados de Covid-19.

"De cara al futuro es algo quedeberíamos discutir si permitimos a los pilotos correr con COVID, si los síntomas son leves. Hoy en día, si te sientes mal, obviamente los pilotos pueden ser los que juzguen, pero creo que tiene sentido tener una discusión", expresó al respecto en diálogo con Sky F1, del Reino Unido.

Checo Pérez se lamentó por la ausencia de Vettel

Checo Pérez considera que un piloto que haya dado positivo de coronavirus, siempre que sus síntomas sean leves, podría estar en óptimas condiciones de correr y de que se garanticen las medidas de seguridad necesarias para que nadie corra riesgo de ser contagiado con este. Además, lamentó que un corredor de la talla de Sebastian vettel no pueda ser parte del inicio de la temporada.

"Ahora hemos aprendido mucho con el COVID y no se puede hacer mucho. Creo que contagiarse o no depende de la suerte. Lo siento mucho por Seb y por Daniel, pero le puede pasar a cualquiera. Al mismo tiempo, tienes que cuidar a la gente que te rodea y asegurarte de que no afectas a nadie de tu entorno", manifestó.