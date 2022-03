Atrás comenzó a quedar ya el Gran Premio de Arabia Saudita, en el que Max Verstappen consiguió la primera posición y Red Bull, también con Checo Pérez siendo cuarto, sus primeros puntos en la temporada 2022 tras un inicio de pesadilla en Baherein. Pero cuando el mundo del automovilismo comienza a mirar ya hacia Australia, donde el 10 de abril tendrá lugar la tercera fecha del campeonato, todavía queda una historia por contar de lo que sucedió el último domingo.

Es que de pensar en el calvario que tuvo que atravesar el francés Pierre Gasly, de Alpha Tauri, para finalizar con un meritorio octavo puesto en Yeda, ya se verá como una hazaña el siemple hecho de que haya podido finalizar la carrera. "Me estaba muriendo dentro del coche", confesó.

Sucede que Gasly transcurrió el último tercio de carrera con un fuerte dolor de estómago, lo que hizo que apenas finalizó su participación recibiera la asistencia de los médicos de su equipo. Allí, el francés hizo el primer comentario de lo que había sufrido, al decir que se había sentido como si le apuñalaran el intestino.

"Fueron las últimas 15 vueltas más dolorosas de toda mi carrera. No sé qué pasó con mi intestino, pero me estaba muriendo dentro del coche, gritaba de dolor. Al frenar y en cada curva a la izquierda tenía la sensación de que alguien me apuñalaba dentro del intestino, así que no fue agradable", relataría más tarde el piloto.

Y agregó: "Fue principalmente en el lado derecho, así que necesito ver al médico. En las últimas cinco vueltas se trataba solo de sobrevivir, tenía un dolor enorme. Estaba contando las vueltas hasta el final, y por eso estoy feliz de que lográsemos terminar la carrera octavos".