Una de las grandes polémicas de los últimos años en la Fórmula 1 es la que envolvió al campeonato mundial 2008, el cual fue finalmente obtenido por Lewis Hamilton, un punto por encima de Felipe Massa, bajo un manto de sospechas. A pesar de todas las especulaciones nada ocurrió durante los últimos años, hasta que en los últimos días salió a hablar Bernie Ecclestone, quien en aquel entonces era el máximo directivo de aquel momento.

"Sabía del accidente deliberado de Nelson Piquet después de que el piloto fuera obligado por el patrón de Renault, Flavio Briatore, para dar la victoria del GP de Singapur a Fernando Alonso", confesó Ecclestone sobre el escandaloso Gran Premio de Singapur de aquel año. Y añadió que, Max Mosley, entonces presidente de la FIA, también estaba enterado.

Gracias a esta colisión, el piloto británico que entonces conducía en McLaren quedó ubicado tercero, siendo favorecido para finalmente obtener su primer título mundial, mientras que Fernando Alonso, entonces compañero de Piquet en la escudería francesa, cortaba una racha de dos años sin victorias.

Esto motivó a que el brasileño Massa explotara en las últimas horas y señalara que evalúa la posibilidad de ir a la justicia para pedir la anulación de aquella carrera, lo que le daría el título mundial. "Yo buscaría justicia. Creo que si te han castigado por algo que no ha sido culpa tuya, es producto de un robo, de una carrera robada, hay que hacer justicia. De hecho, lo correcto es anular el resultado de esa carrera, esa es la única justicia que se hace en un caso así. Esta es la justicia", declaró el ex de Ferrari.

"Después de 15 años, escuchamos que el (ex) dueño de la categoría habla de que lo sabía en 2008, junto con el presidente de la FIA, y no hicieron nada para no ensuciar el nombre de la Fórmula 1. Esto es muy triste. Sabes que te robaron algo, el resultado de esta carrera iba a ser anulado y yo habría tenido un título. Al final, el mayor perdedor con este resultado fui yo. Vamos detrás de esto para entenderlo todo", añadió.

Continuando con su indignación e intenciones, Massa remató: "Tengo la intención de estudiar la situación. El resultado, los estudios de lo que dicen las leyes, las normas. Tenemos que tener una idea de lo que se puede hacer. Como ya he dicho, no tengo ningún interés financiero en esto. Demandaré a la FIA para ganar dinero encima, pero ¿sin cambiar el resultado? Eso no me interesa. Lo que me interesa es la correcta justicia de esta situación".