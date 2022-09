Después de una temporada en la que se quedó a las puertas de su octavo título en la Fórmula 1, algunos rumores indicaban que Lewis Hamilton se replanteaba si seguir o no durante este año. Pues bien, el piloto británico continúa en las filas de Mercedes, aunque esta temporada la escudería rinde por debajo en comparación al curso pasado, por lo que Hamilton se encuentra lejos de la pelea por el título e incluso no ha conseguido ningún triunfo en lo que va del año

Disputadas ya 15 carreras, Mercedes se ha subido al podio en numerosas ocasiones, pero todavía no consiguió ninguna victoria. El pasado fin de semana, en Países Bajos, Lewis Hamilton luchó por el triunfo pero acabó quedando en cuarto lugar. En conferencia de prensa, consultado acerca de sus planes inminentes en la Fórmula 1, el heptacampeón dejó en claro lo que piensa sobre su futuro en la competición pese a encontrarse lejos de la lucha por el título mundial.

"Durante años hemos estado escuchando reiteradamente historias sobre mi retiro y el fin de mi carrera, pero yo me siento más saludable que nunca", respondió en la conferencia de prensa que brindó el jueves, junto a Daniel Ricciardo. "Mientras me concentro mucho en eso, me siento en forma, adoro lo que hago y no planeo retirarme pronto", afirmó Lewis Hamilton, quien ya lleva diez temporadas consecutivas en Mercedes, luego de haber estado seis años con McLaren.

Su futuro está ligado a Mercedes

Pese a que este año la escudería no ha sido capaz de darle un coche competitivo para luchar por el título, Hamilton tampoco se plantea el alejamiento de Mercedes: "Me encanta que tengamos la larga asociación que tenemos. Siento que nos estamos embarcando en muchas cosas realmente positivas, no sólo en el deporte rey sino también fuera de él", afirmó el heptacampeón.

El piloto de 37 años se muestra conforme con la mejora en el rendimiento que ha tenido durante las últimas carreras, y asegura: "Creo que hay mucho trabajo por hacer juntos. Así que quiero ser parte de eso, creo que siempre estaré con Mercedes, hasta el día que me muera. Y siento que puedo competir un poco más de tiempo, así que potencialmente me inclinaré hacia eso".