A diferencia de los últimos dos años, Red Bull vuelve a ser el gran dominador de la categoría luego de que haya ganado las últimas tres carreras un Max Verstappen que le sacar todo el provecho al RB19. Por otra parte, de cara a lo que queda en la temporada y para el 2024, Mercedes siente la presión ante una posible salida de Lewis Hamilton.

Sin duda el siete veces campeón del mundo no ha parado de romper todo tipo de marca junto a la escudería de Barclays. Sin embargo, en el 2023 no ha tenido el rendimiento esperado y, al igual que en el 2022, vuelve a estar muy lejos del equipo de la bebida energética, como lo de Aston Martin, a quienes les proporcionan parte de sus elementos.

Por otra parte, el rendimiento de W14 no ha terminado de ser el gusto de Lewis Hamilton, quien se mostró muy enojado y frustrado por su funcionamiento. A su vez, mientras el excampeón del mundo se queja, Toto Wolff confirmó que no hay plan b para reemplazar al reconocido corredor.

“Creo que puede sonar ingenuo, pero realmente me cuesta pensar en un Plan B, si mi Plan A sigue siendo el que es mi favorito”, confesó expresó el director de equipo de Mercedes a MotorSport.com. Y agregó: “No quiero entrar en discusiones con otros pilotos, porque estoy contento con los que están en el equipo, eso seguro. De momento, no hay plan B. Es Lewis".

Por último, comentó si hay alguna fecha para definir la continuidad del siete veces campeón del mundo y dejó claro que es algo que depende del corredor británico. “Creo que nos lo diría con suficiente antelación. No creo que Lewis dijera: 'No puedo seguir haciendo esto. Mañana me voy'", explicó. Y añadió: “Siempre sintió la responsabilidad del equipo. No dejaría solo al equipo. Los pilotos siempre pueden tomar decisiones (como esa), pero él no nos dejaría solos”.