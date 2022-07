Sergio Checo Pérez se ilusiona con conseguir en Austria, casa de Red Bull, su segunda victoria en lo que está siendo una gran temporada para él. No lo tendrá sencillo, pues tras la clasificación partirá de la quinta posición de la parrilla en la que el primero en largar será su compañero de equipo Max Verstappen, a quien recurrentemente le han solicitado ceder cualquier posición de privilegio en carrera.

El mexicano contará este domingo con apoyo especial, pues uno de los futbolistas de mayor trayectoria que componen el seleccionado llegó a Spielberg para alentarlo. Se trata de Andrés Guardado, que llegó acompañado de su pareja Sandra De La Vega, quien fue precisamente la que compartió en diferentes historias de Instagram fotos y videos desde el autódromo Red Bull Racing.

Guardado, quien prolongó su vínculo con el Real Betis de España, y se prepara además para disputar el que probablemente sea su último Mundial, pues cumplirá 36 años en septiembre, se encuentra disfrutando de los últimos días de vacaciones antes de tener que volver a reportar con el club.

En Austria, espera convertirse en amuleto para que Checo Pérez pueda sumar su segunda victoria de la temporada, lo que a su vez le permitiría volver a descontar puntos a su compañero Max Verstappen en la clasificación general de pilotos y seguir ilusionándose con pelear por el título.

¿Checo Pérez ya no quiere ver ganar a Max Verstappen?

Previo a las jornadas de clasificación en Austria, Checo Pérez tuvo declaraciones que podrían no caer del todo bien dentro de Red Bull Racing, pues al parecer ya no quiere ver ganar a Max Verstappen para mantener la ilusión de pelear por el campeonato. "Si Max gana no es lo mejor para mis esperanzas de campeonato, pero al final del día igual estoy feliz porque es mi equipo", señaló mostrando una ambigüedad de sentimientos.