Franco Colapinto tuvo una muy buena recepción en la Fórmula 1 cuando irrumpió como reemplazo de Logan Sargeant en Williams para correr las últimas carreras de la temporada 2024. El carisma del argentino hizo que tenga afinidad con el resto de protagonistas en la parrilla, pero si hubo uno con el que entabló una buena relación desde el primer día, ese fue Checo Pérez.

Ya sea por el idioma o su admiración, ambos pilotos congeniaron muy bien en el paddock y no dudaron en tirarse flores cuando les tocaba hablar del otro en diálogo con la prensa. Cabe recordar que, en su momento, Checo celebró la llegada de Franco a la Fórmula 1 porque vio reflejado los esfuerzos que él también tuvo que hacer como latino. Ahora bien, quien habló maravillas de Colapinto en las últimas horas fue Antonio Pérez.

¿Qué dijo Antonio Pérez sobre Franco Colapinto?

El padre de Checo platicó con el medio Marketing Registrado y expresó: “Me da tristeza ver que Franco no tenga un asiento ya. No me gusta que esté de tercer piloto, pero esto es la Fórmula 1, hay que ganárselo, está todo cerrado”. Acto seguido, redobló la apuesta e hizo una predicción para el futuro de Colapinto: “Te lo puedo firmar ahora con mi cabeza que Franco tendrá pruebas este año en la Fórmula 1. Y te puedo decir que el año que entra tiene un asiento asegurado, pero se lo merecía ya este año“.

Antonio Pérez desea ver a Franco Colapinto como piloto titular en la F1 (GETTY IMAGES)

Más adelante, Antonio completó: “Lo que el hizo, lo hizo grande, se lo merece, se lo merece la Argentina. Hubiera sido un digno representante para todos nosotros los latinos con la salida de Checo, pero estoy seguro que van a regresar fuerte”. Y finalizó: “Estará el brasileño (Gabriel Bortoleto), estará el argentino, por ahí vienen otros latinos muy fuertes. Por ahí regresará Checo“.

¿Cuántas carreras corrió Franco Colapinto en la F1?

Gran Premio de Italia Gran Premio de Azerbaiyán Gran Premio de Singapur Gran Premio de Estados Unidos Gran Premio de México Gran Premio de Brasil Gran Premio de Las Vegas Gran Premio de Qatar Gran Premio de Abu Dhabi

