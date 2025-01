Pronósticos de hoy y mañana: apuesta en fútbol hoy

Te traemos los pronósticos de hoy. Los hemos elegido para que puedas encontrar una buena jugada y así disfrutes aún más de tus partidos de fútbol para hoy y mañana. Recuerda que al final son apuestas deportivas, cualquier resultado es posible, pero al realizar esta elección se hace con información, estadísticas y tendencias.

Pronósticos de fútbol para hoy: Nottingham Forest vs. Wolverhampton – Nottingham Forest gana o empata

Una difícil salida tiene el Wolverhampton este lunes en la jornada 20 de la Premier League al recibir al Nottingham Forest que ocupa el tercer puesto de la clasificación con 37 puntos, a solo tres del Arsenal que ya jugó en esta jornada.

Por su parte, si bien Wolves arrastra una racha invicta de tres jornadas de Premier League al acabar el 2024 con dos victorias y un empate, tendrá la baja de su delantero Matheus Cunha por lo que el récord del equipo de 11 partidos consecutivos como local en liga, anotando al menos un gol, está en peligro.

Y es que Cunha tiene diez goles y cuatro asistencias en esta temporada de Premier League para Wolves, y en esa racha de 11 partidos en casa de Wolves anotando al menos un gol, el brasilero ha encontrado el fondo de la red en cinco partidos, anotando un total de cinco goles.

Más estadísticas del Wolves vs. Nottingham

Entre tanto, Nottingham Forest llega a este encuentro con una seguidilla de cinco partidos ganados en Premier League, en los cuales apenas encajó tres goles. Además, los tres más recientes encuentros en la Liga los ganó sin recibir goles en contra.

Sumado a eso, llega al Molyneux Stadium habiendo ganado sus tres más recientes partidos de liga en condición de visitante, y con la moral por las nubes pues un triunfo aquí le permitiría igualar la línea del Arsenal con 40 puntos, para quedar a solo seis del líder Liverpool.

Dicho esto, Nottingham Forest no pierde contra Wolves un partido oficial desde octubre de 2022 (1-0). Desde entonces han disputado estos dos equipos cinco partidos oficiales, y todos han terminado en empate. Además, el conjunto que ahora dirigir Nuno Espírito Santo, ex Wolves, no perdió en tres de sus últimas cinco visitas oficiales a Molyneux (G1, E2, P2).

Por eso, nuestra jugada para esta jornada con los pronósticos de hoy y mañana es: Nottingham Forest gana o empata vs. Wolverhampton.

Pronósticos de fútbol para mañana

Uno de los mejores pronósticos de fútbol para mañana es el de este martes 7 de enero de 2025, pues se juega un interesante choque de la Carabao Cup en Inglaterra entre dos de los clubes con mejor estado de forma en la actualidad en ese país: Arsenal recibe a Newcastle.

En cada los últimos siete partidos de Arsenal en la Carabao Cup, el equipo que ofició de local ha encajado al menos un gol. Entre tanto, Arsenal ha anotado 10 goles en sus últimos cinco partidos oficiales, mientras que Newcastle marcó 14.

La jugada: Arsenal vs. Newcastle: Ambos equipos anotan

Consejos para acertar en tus pronósticos de hoy

Apostar es un juego, aun así, no debes tomarte a la ligera tus decisiones y debes elegir con cuidado los pronósticos de hoy para ser más efectivo en tus apuestas deportivas en fútbol y cualquier otro deporte. Por eso te compartimos estos consejos que puedes considerar antes de realizar una jugada:

Elige un deporte que conozcas bien

Seleccionar uno de los pronósticos de hoy requiere habilidad y precisión. Es fundamental elegir un deporte que entiendas. Si bien muchas casas de apuestas ofrecen una gran variedad de mercados, el fútbol sigue siendo el más popular.

Sin embargo, si eres un entusiasta del tenis o del fútbol americano y sigues los partidos de esas disciplinas con regularidad, apostar en ellos puede ser más beneficioso para ti en tus pronósticos deportivos hoy fútbol.

Revisa las estadísticas

Las estadísticas juegan un papel fundamental en las apuestas deportivas. Las casas de apuestas dependen en gran medida de las estadísticas para establecer los momios de los diferentes mercados.

Además, con las estadísticas, puedes descubrir información más allá de las probabilidades de apuestas o los partidos. Considera las clasificaciones de la liga, los registros de enfrentamientos directos, las listas de partidos y el estado de forma actual.

No dejes de lado en tus pronósticos de hoy los jugadores ausentes, el estadio e incluso las condiciones climáticas pueden afectar el resultado.

Evaluar las probabilidades de las apuestas

Los momios o cuotas son un factor esencial de las apuestas que ofrecen los diferentes operadores. Muchos ofrecen mercados valiosos más allá de las opciones más comunes de ganador del partido o ‘1X2’. Algunos ejemplos son las apuestas de más/menos, de medio tiempo, de períodos y de doble oportunidad.

Algunos mercados conllevan un riesgo menor con mejores probabilidades. Por ejemplo, predecir el ganador en un partido de cuartos de final de la Champions League puede ser más complicado que apostar al mercado de más de 2,5 goles o que ambos equipos marcarán gol podría ofrecer una alternativa más segura.

Consultar los consejos de los expertos

Los consejos de los expertos ayudan significativamente a seleccionar con mayor confianza uno de los pronósticos de hoy. La mayoría de las recomendaciones suelen incluir predicciones de fútbol debido a su popularidad mundial. Sin embargo, ten en cuenta que nada está 100% garantizado en los deportes y debes apoyar la información que encuentras en internet con tu propia investigación.

