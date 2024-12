Franco Colapinto no pasó desapercibido en la Fórmula 1. El joven piloto argentino reemplazó a Logan Sargeant en Williams para las últimas nueve carreras de la temporada 2024 y se las arregló para dejar su huella en el Gran Circo, tanto en la pista como afuera de ella.

Por un lado, Colapinto cayó excelente en el público desde el primer momento por su carisma y desenvoltura fuera de lo normal dentro del paddock, pero es que además también sorprendió con sus habilidades al volante. Franco no tardó en sumar puntos para su equipo y ofreció destacables momentos como su ‘divebomb’ en la largada del Gran Premio de Singapur o sus adelantos a leyendas como Lewis Hamilton o Fernando Alonso.

Ahora bien, en las últimas horas el diario The Sun dio a conocer un dato que mete al oriundo de Pilar directamente en los libros de historia de la Fórmula 1. Según este medio británico, Franco Colapinto registró la velocidad más alta en 2024 con sus 356,4 km/h alcanzados durante el Gran Premio de Las Vegas. Nadie más consiguió pilotar a esa velocidad en todo el año.

¿Cómo le fue a Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas?

El argentino finalizó 14 en dicha carrera, pero el suceso más importante de Colapinto aquel fin de semana fue en la Clasificación. En dicha qualy, Franco chocó a gran velocidad por un mal cálculo justo antes de la recta final, cuando venía con tiempos para meterse en Q3. Finalmente, a pesar del duro impacto, pudo correr el domingo y terminó logrando el mencionado récord.

El análisis de James Vowles sobre los accidentes de Williams en 2024

El director de equipo hizo un repaso por la temporada de la escudería británica y manifestó: “Hemos tenido 17 accidentes importantes en 23 carreras, una cifra que nunca había visto ni de lejos en mi carrera. Lamentablemente, esto definió nuestra temporada”. No obstante, Vowles no quiso caerle a Alex Albon, Logan Sargeant y Franco Colapinto por lo ocurrido: “No es que los pilotos hayan salido a la pista y se hayan metido en problemas. Ha habido accidentes en los que no hay nada que podamos hacer más que aceptar el hecho de que han ocurrido. Y es increíblemente frustrante”.

