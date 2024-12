La estadía de Franco Colapinto en la Fórmula 1 fue de mayor a menor. El argentino irrumpió en la Máxima en el Gran Premio de Italia como reemplazo de Logan Sargeant en Williams y dejó una muy buena imagen que más adelante pasaría a traducirse en puntos en Azerbaiyán y Austin. No obstante, a partir de Interlagos comenzó una debacle que terminaría marcando un flojo cierre de año.

El oriundo de Pilar no logró adaptarse a la intensa lluvia del Gran Premio de Brasil y tuvo fuertes accidentes en dicha cita. Por desgracia para él, no conseguiría cambiar la cara en las carreras siguientes y los puntos en los siguientes fines de semana no llegaron. Ahora bien, en las últimas horas el propio Colapinto explicó a lujo de detalle por qué sufrió ese bajón sobre el final de temporada de la Fórmula 1.

En declaraciones recogidas por Motorsport, Franco analizó: “El balance es muy positivo, y mirando a las nueve carreras en general, no solo por cómo terminó, empecé muy bien, sumando puntos y entrando en Q3, teníamos muy buen coche. Después, creo que en Brasil y en México, los otros equipos empezaron a traer mejoras, y empezamos a caer un poco en cuanto a rendimiento”.

Franco Colapinto sumó cinco puntos en nueve carreras de Fórmula 1 (GETTY IMAGES)

Sobre esto último, el rookie argentino explicó: “Con el paso atrás, creo que Alex Albon y yo tuvimos que arriesgar un poco más para llegar al nivel, y empezaron a pasar cosas, a tener accidentes que al equipo le costaron bastante. No teníamos las partes de los coches, y tuve que correr con piezas viejas en las últimas carreras, y eso me afectó”.

Por último, finalizó su balance mostrándose conforme por lo mostrado en su primera experiencia en el Gran Circo: “Estoy contento porque di lo mejor de mí encima del coche, y la Fórmula 1 sabe del gran trabajo que hice en las pocas carreras que tuve. Hice muy pocas pruebas, solo en Silverstone con la FP1 y Abu Dabi el año anterior, así que me subieron un poco crudo al coche, pero hice más de lo que el equipo esperaba”.

¿Hay chances de que Franco Colapinto corra en la Fórmula 1 en 2025?

Sí. Si bien ya es un hecho que no comenzará la próxima temporada, en los últimos días se dio a conocer que Jack Doohan tendría un contrato por apenas unas carreras en Alpine y, en caso de no rendir, podría ser removido. En este contexto, Franco Colapinto sería el mejor posicionado para ocupar ese asiento.

Además, independientemente de lo que suceda con Doohan, el argentino es uno de los mejores pilotos de reserva que hay en la parrilla y su nombre es muy atractivo para cualquier escudería que haga cambios durante la temporada. Y es que, además de Doohan, hay pilotos sin experiencia como Andrea Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto o Isack Hadjar, cuyo rendimiento no está garantizado.