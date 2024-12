La Fórmula 1 gozó de tres fines de semana consecutivos a pura acción con los Grandes Premios de Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. Las tres carreras fueron emocionantes y tuvieron distintos ganadores, aunque para Latinoamérica no fueron nada agradables por los problemas que presentaron Checo Pérez y Franco Colapinto.

Tanto el mexicano como el argentino tuvieron que abandonar tanto en Qatar como en Abu Dhabi y no pudieron dejar una buena imagen. Por desgracia para ambos, este domingo no tendrán revancha porque no hay carrera de la Fórmula 1. A continuación, te contamos el motivo.

¿Por qué no hay carrera de la Fórmula 1 este domingo 15 de diciembre?

La razón por la cual no hay carrera de la Fórmula 1 este domingo 15 de diciembre es que el fin de semana pasado terminó la temporada de 2024 con el Gran Premio de Abu Dhabi. Tras el triunfo de Lando Norris en dicha cita, McLaren se quedó con el Campeonato de Constructores.

McLaren celebrando el Campeonato de Constructores en Abu Dhabi (IMAGO)

¿Cuándo vuelve la Fórmula 1?

Luego del Gran Premio de Abu Dhabi, algunos pilotos participaron de los test de final de temporada y luego comenzó un largo receso hasta el año que viene. Para ser más precisos, la próxima carrera de la Fórmula 1 será el domingo 16 de marzo, en el marco del Gran Premio de Australia. ¿Red Bull seguirá contando con Checo Pérez en sus filas?

La tabla del Mundial de Pilotos de la Fórmula 1 2024

Max Verstappen (Red Bull) – 437 puntos | CAMPEÓN Lando Norris (McLaren) – 374 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 356 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 292 puntos Carlos Sainz (Ferrari) – 290 puntos George Russell (Mercedes) – 245 puntos Lewis Hamilton (Mercedes) – 223 puntos Checo Pérez (Red Bull) – 152 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 70 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos Nico Hülkenberg (Haas) – 41 puntos Yuki Tsunoda (RB) – 30 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 24 puntos Esteban Ocon (Alpine) – 23 puntos Kevin Magnussen (Haas) – 16 puntos Alexander Albon (Williams) – 12 puntos Daniel Ricciardo (RB) – 12 puntos Oliver Bearman (Ferrari/Haas) – 7 puntos Franco Colapinto (Williams) – 5 puntos Liam Lawson (RB) – 4 puntos Zhou Guanyu (Kick Sauber) – 4 puntos Logan Sargeant (Williams) – 0 puntos Valtteri Bottas (Kick Sauber) – 0 puntos

La tabla del Campeonato de Constructores de la Fórmula 1 2024