El futbol es el deporte que más muestras deja de lo mucho que puede cambiar la vida de las personas. Un claro ejemplo de esto es Patrice Evra, el francés que pasó de no tener absolutamente nada y vivir en condiciones extremas a brillar, ganar todo y poder dejar su pasado atrás para asegurarse un porvenir que le permitirá disfrutar a él y a su familia.

ver también ¿Se apaga la ilusión? El representante de Neymar se refirió a su posible salida de Al-Hilal y arribo a Santos

La historia de Patrice Evra dejando atrás la pobreza para brillar en el futbol

Nacido en Senegal en 1981, el camino de Evra comenzó muy difícil. Cuando él aseguraba que quería ser futbolista, todos se reían en su cara según sus propias palabras y tuvo que lidiar con eso más la pobreza extrema en la que creció. El propio Patrice relata en primera persona la dura infancia que tuvo y como, de a poco, pudo salir adelante.

Publicidad

Publicidad

“En nuestro primer día de escuela, tuvimos que mostrarle a la clase que queríamos ser de mayores. Muchos de mis compañeros de clase escribieron abogado o doctor y yo escribí futbolista. Así que el profesor me preguntó delante de la clase: ‘Patrice, ¿realmente piensas que, de los 300 niños, vas a ser futbolista?’ Le dije que sí. Todos se rieron”, empezó relatando Evra.

Patrice Evra con Cristiano Ronaldo en el Manchester United. (GETTY IMAGES)

Y además, agregó: “Probablemente todavía estaría sentado afuera de una tienda en París, pidiendo dinero para comprar un sándwich. No estoy bromeando. Cuando crecí en Les Ulis, una comuna en los suburbios de París, vivía con mis padres y algunos de mis hermanos y hermanas. Tengo 24. ¡Eso tampoco es broma! Así que éramos una docena de personas en la misma casa . Mi padre estaba proporcionando muchos de nuestros ingresos a través de su trabajo como embajador. Eso es lo que llevó a nuestra familia de Senegal, donde nací, a Bruselas y luego a Les Ulis. Pero cuando tenía 10 años se divorció de mi madre. Se fue con el sofá, la televisión e incluso las sillas”.

Publicidad

Publicidad

“Odio cuando la gente usa la palabra gánster. Cuando creces en un área con tiroteos de pandillas y asesinatos ocasionales, no me importa quien eres, haces lo que puedes para sobrevivir. Entonces peleé mucho. Robé comida, ropa, videojuegos. Me sentaba afuera de las tiendas pidiendo dinero. A veces, a medianoche, cuando tiraban los Big Mac fríos, íbamos a recogerlos a la basura”, continuó.

“Sé que algunos de ustedes han visto mis videos en Instagram, donde hago todas estas locuras y luego digo ‘¡I Love this game!’ Para mí, en realidad significa “Amo esta vida“ y los videos son mi forma de compartir mi felicidad con los demás. Pero no es como si decidiera hacerlo cuando era rico y famoso. Si hubieras visitado nuestra casa en Les Ulis, me habrías visto haciendo lo mismo. Bailaba, cantaba y vestía disfraces y pelucas, bromeaba con mis hermanas. Me encantó hacerlos reír. Cuando ven mis videos ahora, simplemente dicen: ‘Oh, Dios mío, recuerdo que lo hiciste cuando tenías cinco años’”, cerró.

Los divertidos videos que sube Patrice Evra a Instagram

ver también ¡Metido! Cristiano Ronaldo quiere 'romper el mercado' de Al Nassr y busca convencer a una figura

La gran carrera que tuvo Patrice Evra en el futbol

Evra comenzó su carrera como profesional en el Marsala de Italia en la temporada 1998-99. A partir de allí despegó y fue llegando a equipos cada vez mejores. Se fue al Monza y luego pasó por el Mónaco, Manchester United, Juventus, Olympique de Marsella y West Ham, donde se retiró en 2018. En Manchester vivió sus mejores momentos como futbolista y conquistó todo: la Premier League, Champions League, Mundial de Clubes, Community Shield y Copa de la Liga. Su palmarés se completa con una Copa de Francia que conquistó con el Mónaco más tres Serie A, la misma cantidad de Copa Italia y dos Supercopa Italia.

Publicidad

Publicidad

En cuanto a Francia, representó a la nación por la cual decidió jugar en el Mundial 2010 y 2014, por lo que también tiene su nombre guardado allí. En lo económico, se estima que Evra tiene una fortuna de aproximadamente 10 millones de dólares que se mantiene constantemente en circulación y generando nuevos ingresos.